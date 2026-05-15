El PSOE denuncia el "abandono total" de la educación pública por parte de López Miras: "Hay 2.000 alumnos en barracones"

Isabel Gadea y Manuel Torres, durante la campaña ‘Abandonados’ frente al IES Juan Sebastián Elcano de Cartagena

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE denuncia que unos 2.000 alumnos estudian en barracones en la Región de Murcia debido al abandono de la educación pública por parte del Gobierno regional. Las críticas incluyen la exposición de menores al amianto, goteras, desprendimientos y centros escolares con infraestructuras en mal estado que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes. Manuel Torres señala el fracaso de las políticas del PP en Cartagena, citando la saturación de colegios, proyectos paralizados y aulas cerradas por desprendimientos. El PSOE reclama fechas concretas para resolver problemas como los barracones, la retirada de amianto y la mejora de la accesibilidad y el transporte escolar.

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha denunciado "el abandono de la educación pública" por parte del Gobierno regional que preside Fernando López Miras y le ha exigido que "se remangue, se ponga a trabajar e invierta" en un asunto que es su competencia directa.

Gadea ha realizado estas declaraciones frente al IES Juan Sebastián Elcano de Cartagena, junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista en la ciudad portuaria, Manuel Torres.

La visita forma parte de la segunda semana de la campaña "Abandonados", impulsada por el PSOE para visibilizar el deterioro de servicios públicos en la Región bajo el mandato de López Miras.

"La realidad de los centros educativos es dramática: unos 2.000 alumnos conviven a diario en barracones, muchos niños están expuestos a amianto por el retraso de seis años en el plan de desamiantado, y hay goteras, desprendimientos e infraestructuras en riesgo que ponen en peligro la salud y seguridad de nuestros hijos", ha explicado Gadea.

La portavoz socialista ha criticado que el Gobierno regional se limite a "vender humo, hacerse fotos y propaganda", mientras las familias están más preocupadas por la seguridad de sus hijos que por el proyecto curricular del centro. "Por eso lanzamos Abandonados, para dar voz a las familias que nos piden ayuda en consejos escolares y municipales", ha añadido.

Carteles de la campaña "Abandonados"

Gadea ha reclamado fechas concretas: "¿Cuándo acabarán los barracones? ¿Hasta cuándo tendrán que respirar amianto nuestros hijos? ¿Qué pasa si hay un desprendimiento o una gotera?". Ha concluido que la campaña es "más necesaria que nunca" porque "estamos abandonados en la Región de Murcia por López Miras".

"Fracaso absoluto del PP en Cartagena"

Por su parte, Manuel Torres ha denunciado el "abandono sistemático" de la educación pública en Cartagena por parte del PP de Noelia Arroyo y Fernando López Miras, marcado por "promesas incumplidas, retrasos y falta de inversiones reales".

Torres ha destacado el "fracaso absoluto" de las políticas del PP, con institutos deteriorados, colegios saturados, alumnos en barracones y proyectos paralizados.

"La realidad no está en anuncios, sino en aulas cerradas por desprendimientos, como en el IES Elcano o el Isaac Peral, y centros masificados como el Hespérides, Santa Lucía o CEIP San Cristóbal", ha afirmado.

El portavoz ha señalado otros problemas graves: falta de medidas contra el calor, retrasos en la retirada de amianto, accesibilidad deficiente, transporte escolar insuficiente y paralización de obras como la ampliación del Conservatorio de Música.

"Ya no son casos aislados, sino un deterioro generalizado mientras Arroyo y López Miras priorizan la propaganda", ha concluido Torres.