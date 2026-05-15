Alhama de Murcia exige el "inicio urgente" de las obras del Centro de Salud y del SUAP tras más de 10 años de retrasos

Representantes municipales y sindicales registran la petición para que comiencen las obras del Centro de Salud y del SUAP tras años de retrasos.

La alcaldesa mantiene un encuentro con profesionales sanitarios y sindicatos que denuncian la saturación "insostenible" de las actuales instalaciones. Más información:

Las claves

Las claves Generado con IA La alcaldesa de Alhama de Murcia exige el inicio urgente de las obras del Centro de Salud y el SUAP tras más de 10 años de retrasos. Las instalaciones, construidas en 1994, están saturadas y no se han ampliado pese al aumento de la población a más de 25.000 habitantes. Representantes municipales, sindicales y políticos denuncian falta de espacio, demoras de hasta dos semanas para citas y condiciones indignas para pacientes y profesionales. Se reclama la reapertura inmediata de consultorios en pedanías y una solución definitiva para garantizar una atención sanitaria adecuada en el municipio.

La alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, y la concejala de Salud, Dori Muñoz, han mantenido una reunión con profesionales sanitarios, agentes sociales y representantes políticos regionales, para denunciar la situación crítica del Centro de Salud y del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

La regidora ha instado a la Comunidad Autónoma al "inicio inmediato" de las obras de ampliación de ambas infraestructuras, claves para cubrir con garantías la asistencia de los pacientes de Atención Primaria de esta localidad con más de 24.000 habitantes.

En la comparecencia pública también intervinieron el secretario del sector de Sanidad de UGT Región de Murcia, Juan Crevillén; la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna; el secretario de Sanidad del PSRM-PSOE, José Ángel Ponce; y el secretario de Salud Laboral de UGT, Enrique Martínez.

También asistió al encuentro de trabajo el delegado de UGT para el 061,Antonio Cano, y el responsable de la Red de Salud de Izquierda Unida en la Región de Murcia, Jonathan Yuste.

30 años sin cambios

La reunión ha servido para visibilizar la saturación de unas instalaciones construidas en 1994 para atender a una población de entonces cercana a los 15.000 habitantes, muy por debajo de los más de 25.000 vecinos que actualmente prestan servicio entre el casco urbano y las pedanías.

Una de las conclusiones del encuentro es la saturación "insostenible" que presentan las instalaciones actuales y que suman tres décadas sin cambios.

Representantes municipales, sindicales y políticos, durante la comparecencia

Sánchez califica la situación como "insostenible y asfixiante", denunciando la falta de espacio tanto para pacientes como para profesionales. «Las actuales dependencias obligan incluso a mantener salas de espera en el exterior y dificultan la atención con garantías de intimidad, movilidad y dignidad asistencial», explicó la regidora.

«La ciudadanía no puede seguir soportando demoras de hasta dos semanas para conseguir una cita médica mientras las urgencias continúan funcionando en unas condiciones impropias», señala.

La alcaldesa informa de que el Ayuntamiento ha recibido este miércoles, apenas 24 horas antes de la convocatoria pública, la documentación técnica pendiente que la Consejería debía subsanar para conceder la licencia de obras.

El Consistorio había trasladado esos reparos en mayo de 2025 tras analizar el proyecto presentado por la Comunidad Autónoma. Sin embargo, el documento remitido ahora está fechado el 19 de noviembre de 2025.

"Lo más grave es comprobar que esa documentación llevaba meses firmada sin enviarse al Ayuntamiento", afirma Sánchez, quien vincula este movimiento a la presión institucional de las últimas semanas y a la proximidad del calendario electoral.

Pese a ello, valora como "un paso importante" que el expediente pueda avanzar y mostró su confianza en que la Comunidad Autónoma licite las obras a lo largo de este año.

La representante municipal conversa con profesionales del servicio de urgencias durante la concentración

Por su parte, Dori Muñoz critica la «falta de transparencia, comunicación y lealtad institucional» de la Consejería durante toda la tramitación.

«El Ayuntamiento ha conocido muchos de los movimientos relacionados con esta actuación a través de la prensa regional», lamenta la edil. A su vez, asegura que el equipo de Gobierno realizará un seguimiento permanente de cada trámite.

Muñoz también reclamó la reapertura inmediata de los consultorios médicos de las pedanías, ya adaptados a la normativa vigente, y denunció las demoras actuales en Atención Primaria.

Además, anuncia el inicio de una campaña de recogida de firmas para reclamar que las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama del Área I vuelvan a realizarse en el Hospital Universitario de La Arrixaca, por disponer de un servicio de autobús directo. La iniciativa permanecerá activa durante un mes y cuenta con la colaboración de 33 comercios del municipio.

Juan Crevillén, en representación de UGT, asegura que las instalaciones «han quedado completamente desbordadas» y no cumplen las condiciones mínimas para desarrollar la actividad sanitaria.

Tras visitar el edificio con técnicos de Salud Laboral, el representante sindical advierte de múltiples carencias en accesibilidad, dimensiones, salidas de emergencia y espacios de descanso del personal.

"Las necesidades asistenciales se han multiplicado, pero el edificio sigue siendo exactamente el mismo que hace más de treinta años", manifiesta. Crevillén insiste en la necesidad de construir "un edificio nuevo, amplio y adaptado".

Enrique Martínez, también de UGT, defiende actuar "con la máxima rapidez" ante una situación que considera ya insostenible: "No se puede seguir haciendo esperar a pacientes en una tienda de campaña mientras aumentan las necesidades asistenciales".

Penélope Luna, coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, califica la visita al centro sanitario como «clarificadora» y aseguró que las instalaciones «no reúnen condiciones dignas ni para trabajar ni para atender una urgencia médica».

Avanza que su formación vigilará el cumplimiento de los plazos comprometidos y vincula la situación sanitaria de Alhama con el "deterioro progresivo de los servicios públicos".

Acto llevado a cabo en las puertas del SUAP del Alhama

José Ángel Ponce, del PSRM-PSOE, reconoce públicamente la presión ejercida por el Ayuntamiento para desbloquear el expediente y defendió la necesidad de garantizar instalaciones "acordes a un municipio que supera ya los 25.000 habitantes".

"Es inadmisible que en pleno 2026 existan pacientes esperando en la calle por falta de espacio o consultorios cerrados en las pedanías", declara.

Ponce destaca además el trabajo de los profesionales sanitarios que desarrollan su labor "en condiciones muy difíciles" y reclama a la Comunidad Autónoma una respuesta "urgente y definitiva" para resolver deficiencias que arrastran años de abandono.