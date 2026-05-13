El 'LifeTech Summit 2026' de la UCAM generará 60M en inversiones en startups de biotecnología y salud digital

Las claves

Las claves Generado con IA El 'LifeTech Summit 2026' de la UCAM reunirá a 100 startups científico-tecnológicas y más de 60 inversores activos en Murcia. El evento prevé movilizar hasta 60 millones de euros en inversiones para startups de biotecnología, salud digital y tecnologías científicas. Participan fondos de venture capital, banca, empresas y representantes del sistema sanitario interesados en proyectos que combinan ciencia y negocio. Cuatro de cada diez startups asistentes están en fase seed, lo que convierte al evento en un punto estratégico para inversores en etapas tempranas.

Un total de 100 startups de corte científico-tecnológico participan en el 'LifeTech Summit 2026' que se celebra en UCAM HiTech. La presidenta de la Universidad Católica de San Antonio, María Dolores García Mascarell, y la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, se han encargado de inaugurar este encuentro nacional que reúne a más de 60 inversores activos.

El programa de actividades del 'Life Tech Summit 2026' se extenderá hasta este jueves. La previsión de la UCAM es que este evento contribuya a activar 60 millones en inversiones vinculados a startups centradas en biotecnología, salud digital y tecnologías científicas de alto potencial de escalado.

Este evento se celebra en el hub de innovación y aceleración empresarial de la UCAM que pertenece a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación INCYDE, para reunir en un mismo espacio a los principales fondos de venture capital, inversores institucionales, banca y vehículos especializados en deeptech. Todo ello, con el respaldo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Los fondos que acudirán al LifeTech Summit operan activamente en el mercado, junto a actores institucionales y empresas como Cinfa, Enisa, KPMG y representantes del sistema sanitario, los cuales buscan posicionarse en proyectos que combinan ciencia y modelo de negocio, según ha destacado la UCAM en un comunicado.

Las startups que participan tienen su origen en universidades, hospitales y centros de investigación que están desarrollando soluciones en áreas como diagnóstico avanzado, inteligencia artificial aplicada a rehabilitación, biometría clínica o terapias digitales.

Cuatro de cada diez de esas startups se encuentran en 'fase seed', lo que convierte el evento en un punto estratégico para inversores que buscan entrar en fases tempranas con alto potencial de crecimiento.