La UCAM viajará a Madrid para acompañar al Papa León XIV en su visita a España y participar en sus actos centrales

Las claves

Las claves Generado con IA La UCAM organizará un numeroso grupo de peregrinos para acudir a Madrid durante la visita del Papa León XIV a España. Estudiantes, trabajadores y familiares de la comunidad universitaria participarán en los actos centrales junto al Santo Padre, del 6 al 9 de junio. Entre los eventos principales destacan una vigilia juvenil en la Plaza de Lima y una misa en la plaza de Cibeles, seguida de procesión por la solemnidad del Corpus Christi. La UCAM también celebrará una vigilia de oración en su campus de Madrid y participará en un encuentro con el Papa sobre cultura, arte, economía y deporte.

Con motivo de la visita del papa León XIV a España, la UCAM prepara un amplio despliegue de peregrinos que se desplazará a Madrid para participar en los actos que tendrán lugar en la capital.

La Universidad se encuentra ya en plena fase de inscripciones para este gran encuentro, en el que tomarán parte estudiantes, trabajadores y familiares de su comunidad universitaria, que vivirán así una experiencia de fe y comunión en torno al Santo Padre.

Según han hecho oficial esta semana la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española, Madrid acogerá distintos encuentros del 6 al 9 de junio, en una cita que reunirá a miles de fieles y jóvenes de todo el país.

Entre los actos centrales figuran la vigilia de jóvenes, el sábado 6 en la Plaza de Lima, y la misa del domingo 7 en la plaza de Cibeles, a la que seguirá una procesión por las calles aledañas con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi.

El Papa León XIV saludando. EFE

La UCAM también participará ese mismo domingo por la tarde en el encuentro “Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte”, con el Santo Padre, que se celebrará en el Movistar Arena.

La Universidad Católica estará así junto al sucesor de Pedro en esta histórica visita, que tendrá como lema «Alzad la mirada», extraído de un pasaje del Evangelio de San Juan.

Además de los actos centrales con el Santo Padre, la UCAM celebrará la noche del viernes 5, en su Campus de Madrid, situado en Torrejón de Ardoz, una vigilia de oración que servirá de arranque de su participación en este acontecimiento y como momento de preparación espiritual para todos los asistentes.

La UCAM mantiene una estrecha relación de fidelidad y comunión con los Papas, desde San Juan Pablo II hasta León XIV, con quien María Dolores García, presidenta de la Universidad, ya mantuvo un encuentro en Roma en el marco del Año Jubilar de la Esperanza.

Esta presencia en Madrid refuerza, además, el compromiso de la institución con la Iglesia y con la promoción de iniciativas que ponen en el centro a la juventud, la cultura y el deporte como espacios de encuentro y evangelización.