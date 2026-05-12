Los Alcázares exige que la Asamblea Regional apruebe una ley turística para blindar la inversión y el Mar Menor

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Los Alcázares reclama una ley turística regional que garantice inversiones y protección efectiva para el Mar Menor. Se destaca la necesidad de acciones concretas, más allá del reconocimiento legal, para mejorar la planificación, promoción y sostenibilidad del turismo. Entre los principales problemas señalados están la falta de conectividad, la baja rentabilidad y la dependencia de las temporadas altas. El Ayuntamiento pide que la ley incorpore criterios de sostenibilidad y apoyo financiero, poniendo como ejemplo el éxito de la desestacionalización y la diversificación turística local.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha comparecido en la Asamblea Regional con el objetivo de analizar el Proyecto de Ley de Bienes de Interés Turístico.

Durante su intervención, ha calificado la nueva norma como un "paso positivo" y "necesario", ya que pone en valor la importancia de los municipios y su identidad local a la hora de atraer visitantes.

Sin embargo, ha dejado claro que un reconocimiento legal "no basta" si no se traduce en acciones concretas, por lo que ha insistido en que esta ley debe ser solo el comienzo de una estrategia "más ambiciosa" que incluya planificación, promoción e inversión real por parte de las autoridades regionales.

Para fundamentar su postura, el alcalde del PSOE se ha apoyado en un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena, que señala las debilidades del turismo en los municipios de la ribera del Mar Menor

Entre los problemas más graves, ha destacado la falta de buenas conexiones para los viajeros, la baja rentabilidad de nuestro modelo actual y la gran dependencia de las temporadas altas, lo que impide que el sector genere beneficios durante todo el año.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, compareciendo en la Asamblea Regional

Además, ha señalado que actualmente la Región de Murcia compite basándose principalmente en el precio y no en la calidad, lo que reduce los ingresos hoteleros y limita la capacidad del sector para reinvertir y seguir creciendo.

Uno de los puntos en los que el alcalde ha hecho más hincapié es en la conectividad. Ha criticado duramente que, tras la pérdida de infraestructuras estratégicas, no se hayan buscado alternativas eficaces que unan los destinos turísticos con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Según Pérez Cervera, de poco sirve promocionar un destino si los visitantes tienen dificultades reales para llegar hasta él, lo que supone una barrera importante para nuestra competitividad frente a otras regiones españolas.

Por otro lado, el alcalde ha subrayado que la protección del Mar Menor es un pilar innegociable de cualquier plan turístico. Lo ha definido como el recurso natural más importante que tenemos, asegurando que no se puede hablar de sostenibilidad ni de futuro si no se garantiza la conservación del ecosistema.

Por ello, ha pedido coherencia en las políticas públicas para que la protección ambiental sea siempre el eje central sobre el que se construye el modelo de turismo de la zona.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Los Alcázares ha presentado un conjunto de enmiendas al Proyecto de Ley. El alcalde ha aclarado que los ayuntamientos no reclaman más competencias, sino las herramientas y el acompañamiento necesario por parte de la Comunidad Autónoma para poder desarrollar su labor de manera efectiva.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ante la Asamblea Regional de Murcia acerca del Proyecto de Ley de Bienes de Interés Turístico

El objetivo es que la ley incorpore criterios reales de sostenibilidad y garantice un apoyo financiero que permita a los municipios consolidar su oferta.

Como ejemplo de que otra forma de hacer turismo es posible, el alcalde ha puesto en valor el trabajo realizado en Los Alcázares tras la pandemia.

Gracias a una apuesta clara por la desestacionalización, el turismo deportivo y la diversificación de propuestas como GASTROMAR o el proyecto "Siente el Mar Menor", el municipio ha logrado recuperar su actividad con éxito y posicionarse a nivel internacional.

El alcalde ha cerrado su intervención reiterando que, con la colaboración adecuada y decisiones valientes, esta ley puede ser una oportunidad histórica para fortalecer el modelo turístico de toda la Región de Murcia.