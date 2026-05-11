Santomera se vuelca con The Burger Land: el festival de hamburguesas gourmet con conciertos en directo

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Las claves Generado con IA Santomera acoge The Burger Land, un festival de hamburguesas gourmet y música en directo del 14 al 17 de mayo. El evento reunirá a foodtrucks de toda España con hamburguesas que incorporan ingredientes locales de la Región de Murcia. La programación incluye conciertos y sesiones de DJ en vivo, destacando actuaciones de Roch and Party, Perkiluisionist y Retropop. La iniciativa busca impulsar el turismo local y resaltar la gastronomía murciana como motor de atracción para visitantes.

El municipio de Santomera se convertirá en epicentro de la gastronomía yanki y de la música en directo con The Burger Land.

Cuenta con un festival de enfoque gastromusical que se celebrará del jueves 14 al domingo 17 de mayo en el aparcamiento disuasorio El Polvorín-Hermanos Mateo, un espacio idóneo por su amplitud y accesibilidad para acoger a miles de visitantes.

Este evento, que ha sabido captar la atención de un público amplio en ediciones anteriores, promete cuatro días llenos de sabor, ritmo y promoción del talento local, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario festero de la Región de Murcia.

The Burger Land llega a Santomera tras haber congregado a más de 50.000 personas en sus exitosas ediciones de 2025 celebradas en localidades como Lorca, Águilas y San Javier, demostrando su capacidad para fusionar lo mejor de la cocina sobre ruedas con espectáculos musicales vibrantes.

La propuesta gastronómica se centra en hamburguesas gourmet elaboradas por algunas de las mejores foodtrucks de España, todas ellas con un requisito diferenciador y de gran valor.

Un participante de un festival de hamburguesas. EFE

Cada hamburguesa incorporará al menos un ingrediente de origen local de la Región de Murcia, reforzando así el vínculo entre la alta gastronomía callejera y el producto de proximidad que tanto caracteriza a nuestra tierra.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santomera, Manolo Gálvez, presenta este viernes la iniciativa junto a los organizadores del festival, destacando su relevancia como uno de los grandes acontecimientos gastronómicos de la Región de Murcia durante esos cuatro días.

Gálvez subraya el apoyo municipal y la colaboración con el distintivo gastronómico "1001 Sabores de la Región de Murcia", que avala el compromiso por visibilizar y poner en valor los productos autóctonos, desde hortalizas frescas hasta carnes y quesos de la zona, integrados de manera creativa en estas propuestas culinarias únicas.

Más allá de la oferta foodtruck, el festival desplegará una amplia y variada programación musical que convertirá el escenario principal en el corazón del evento.

Durante las cuatro jornadas, los asistentes podrán disfrutar de conciertos en vivo y sesiones de DJ que crearán el ambiente perfecto para saborear una hamburguesa

Entre las actuaciones más destacadas figuran Roch and Party el jueves 14, abriendo con energía el festival; Perkiluisionist junto al DJ Jonathan Castillo de Black Tag el viernes 15; y Retropop acompañado de DJ Jungleo, también de Black Tag, el sábado 16.

Manolo Gálvez invita expresamente a vecinos de Santomera y visitantes de toda la Región, e incluso de comunidades cercanas, a sumarse a esta propuesta innovadora que no solo promueve la cultura de la hamburguesa gourmet, sino que también servirá como escaparate excepcional para impulsar el turismo local.

Asistentes a festival probando hamburguesas. EFE

"La gastronomía se ha convertido en uno de los principales motores de la oferta turística de la Región de Murcia, una auténtica seña de identidad que despierta el interés de visitantes nacionales e internacionales gracias a su autenticidad, calidad y variedad", señala el edil durante la presentación.

Asimismo, Gálvez destaca el importante poder de atracción de The Burger Land, estimando una afluencia de cientos de personas diarias que generará un notable impulso económico y promocional no solo para Santomera, sino para todo su entorno comarcal.

En este sentido, subraya que la relación entre turismo cultural y gastronómico, junto a los múltiples lugares de interés turístico y patrimonial de la zona, constituye uno de los principales motivos de visita a la Región.

Esto destaca el papel clave que juega la oferta gastronómica en la experiencia completa de quienes nos visitan.

Este festival representa una oportunidad única para descubrir Santomera desde un ángulo delicioso y festivo