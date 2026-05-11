Feijóo asistirá en la Catedral de Murcia al funeral de José Ballesta: el "alcalde eterno" que dignificó "el servicio público"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este lunes, firmando en el libro de condolencias de José Ballesta, cuya capilla se ha habilitado en el Ayuntamiento de Murcia.

Las claves

Las claves Generado con IA Miles de vecinos acuden a la capilla ardiente en el Ayuntamiento de Murcia para despedir al alcalde José Ballesta. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, asistirá al funeral de Ballesta, que se celebrará en la Catedral de Murcia este martes. Políticos de todos los partidos, así como representantes sociales y culturales, han mostrado sus condolencias y reconocimiento a la figura de Ballesta. El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado una declaración institucional destacando el legado, humanidad y compromiso del alcalde fallecido con la ciudad.

Empezaron por decenas, siguieron por cientos y ya son miles. No para de crecer el número de vecinos que se acerca a la capilla ardiente habilitada en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital del Segura, para dar el último adiós al difunto alcalde de Murcia: José Ballesta.

Desde el Partido Popular han confirmado que a lo largo de la tarde Miguel Tellado, secretario general del PP, acudirá a La Glorieta para dar el pésame a la familia de Ballesta, alcalde de Murcia en tres legislaturas y uno de los mayores activos políticos que tenía el partido.

La misma fuente del PP avanza que el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, "tiene previsto desplazarse a Murcia", para asistir al funeral del regidor que se celebrará este martes, a las 11 horas, en la Catedral, y que estará presidido por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Por La Glorieta se han dejado ver políticos de todos los colores, en activo y retirados, deportistas, representantes del tejido social, empresarial y cultural de la ciudad. Uno de los que ya ha firmado en el libro de condolencias es el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

EL ESPAÑOL ha podido saber que el jefe del Ejecutivo regional le ha dedicado un extenso epitafio al "alcalde eterno" en el libro de condolencias y que incluye reflexiones como estas: "Hiciste de Murcia tu forma de vida. Fuiste un hombre íntegro, con tu ejemplo dignificaste el servicio público y nos hiciste mejores a todos". "Ha sido un honor trabajar a tu lado".

Desde el Ayuntamiento también han habilitado un libro de condolencias digital [https://joseballesta.es/condolencias/] donde se pueden leer mensajes tremendamente emotivos de los vecinos.

Prueba de ello es lo que firma Francisco: "Hoy Murcia pierde mucho más que a un alcalde. Se nos va un servidor público incansable, un hombre profundamente murciano, comprometido con su tierra y con su gente hasta el último momento. Su legado quedará para siempre en la ciudad que tanto amó y ayudó a crecer, llevando el nombre de Murcia con orgullo y poniéndola en el lugar que se merece".

"Con su trabajo, dedicación y amor por Murcia, se ha ganado un lugar en la historia de la ciudad, un lugar profundamente merecido. Pero, por encima de cualquier logro político o institucional, era una persona buena, cercana, humana y excepcional, capaz de unir desde el respeto y el cariño, al margen de ideologías. Se ha ido una persona grande. Un ser de luz maravilloso. Murcia no olvidará jamás su entrega, su trabajo y su amor infinito por esta tierra. Descanse en paz".

El jefe del Ejecutivo autonómico, este lunes, en la capilla ardiente que se ha instalado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia.

El carisma de Ballesta, así como su talante político, solo se entiende cuando se echa un vistazo a las redes sociales de la bancada de la oposición en el Ayuntamiento y en el principal partido, el portavoz municipal del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, publica el siguiente mensaje en su cuenta personal de Facebook:

"Lamento muchísimo el fallecimiento del alcalde Ballesta. Muchísimo, de verdad. Siempre supimos poner el respeto y el cariño por encima de todo lo demás. El alcalde que me recibió como concejal. El que le regalaba un peluche gigante en la feria a mi hija. El que me mandaba un mensaje por mi cumple. Sé que desde fuera no siempre se ve, pero las relaciones personales están ahí, y están muy por encima de las diferencias".

Este lunes, en la capilla habilitada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia, se pueden ver objetos que hablan de la dimensión humana e institucional de José Ballesta. Desde el bastón de mando con el que dirigió la Alcaldía, apoyado sobre un cojín, a la medalla de la Corporación, el birrete de rector de la Universidad de Murcia que nunca le olvidará

Y por supuesto, una imagen de la Patrona de Murcia, de la que era fiel devoto, y el estandarte de la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta.

El bastón de mando del alcalde de Murcia.

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado, este lunes, una declaración institucional para recordar la figura del difunto alcalde.

"Hoy somos un poco más orgullosos como murcianos gracias a José Ballesta", tal y como ha subrayado el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ejerciendo de portavoz de todos los concejales.

"Transmitió la idea de la política como un compromiso que se ejerce desde la cercanía y la humanidad, todos los días de la semana". "Responsabilidad para demostrar que somos una tierra humana afirmada en la verdad de lo que se hizo en el pasado y sustentada en la insaciable voluntad de construir juntos el futuro".

Muñoz, visiblemente emocionado durante su intervención, ha recordado que Ballesta solía pedirles "trabajar una hora más que el que más lo hacía", pero el concejal ha remarcado que "eso era imposible porque él era el que más trabajaba".

Esa declaración institucional también alude a la murcianía de la que siempre se mostraba orgulloso el regidor de la capital del Segura: "Un murciano más, comprometido con la ciudad a la que dedicó su tiempo y su vida con una lealtad inquebrantable". De hecho, José Ballesta tenía fijado este tuit en su cuenta personal de 'X':

"Vibrante, acogedora, noble, gentil y generosa. Con un rico patrimonio histórico y cultural, una gastronomía exquisita y un ambiente inmejorable. Una ciudad con historia y corazón. Una ciudad única. Así es Murcia". Así era José Ballesta, Pepe para los huertanos y sus amigos.