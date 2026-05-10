Denuncian que Alcantarilla patrocina la entrada gratis de jóvenes a novilladas: "Expone a niños a situaciones evitables"

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Franz Weber ha denunciado al Ayuntamiento de Alcantarilla por patrocinar el acceso gratuito de menores a novilladas, considerando que expone a niños a violencia. Las promociones para las novilladas incluyen entrada gratis para menores de 0 a 14 años acompañados y abono joven para adolescentes de 14 a 17 años. La ONG recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda fijar en 18 años la edad mínima para asistir a espectáculos taurinos. La organización pide tanto al ayuntamiento como al Gobierno de la Región de Murcia que rectifiquen y dejen de respaldar institucionalmente estas prácticas.

La Fundación Franz Weber ha denunciado la actitud del Ayuntamiento de Alcantarilla en relación con el acceso de personas menores de edad a la tauromaquia, al considerar que el Consistorio respalda y promociona una actividad con violencia explícita a través de diferentes ofertas dirigidas a público infantil y juvenil.

Las novilladas previstas para este fin de semana, los días 9 y 10 de mayo, incluyen dos promociones para menores: la primera, con entrada gratuita para niños y niñas de 0 a 14 años acompañados de una persona adulta, y la segunda, con un abono joven para adolescentes de entre 14 y 17 años.

Para la entidad, este tipo de colaboración institucional supone normalizar la presencia de menores de muy corta edad en un espectáculo con impacto psicosocial, además de contravenir las advertencias que distintas instancias internacionales han venido realizando en los últimos años sobre la exposición de la infancia a la violencia taurina.

La Fundación Franz Weber recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas volvió a pronunciarse el pasado mes de febrero sobre estas prácticas, mostrando su preocupación por que los niños y niñas sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares celebradas en España.

En sus observaciones finales sobre el país, el organismo internacional recomendó establecer la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción.

Cartel de las novilladas del III Memorial “Dámaso González” en Alcantarilla

Además, incluye el hecho de desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a responsables públicos, medios de comunicación y población general sobre los efectos negativos que este tipo de violencia puede tener en la infancia.

La ONG considera que la colaboración del equipo de Gobierno de Alcantarilla con este tipo de iniciativas entra en contradicción con esas recomendaciones y ha reclamado una rectificación inmediata.

A su juicio, promocionar el acceso gratuito de menores a las novilladas expone a niños, niñas y adolescentes a situaciones evitables que no deberían formar parte de su desarrollo.

La petición se extiende también al Gobierno de la Región de Murcia, cuya imagen corporativa aparece igualmente en los carteles promocionales del festejo, lo que, según la fundación, refuerza el respaldo institucional a una práctica que organismos internacionales ya han cuestionado de forma reiterada.