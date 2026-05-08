Murcia logra el segundo mínimo histórico de paro con 23.544 desempleados y suben los contratos hasta un 21%

Una oficina del Servicio de Empleo y Formación en Murcia. CARM

Las claves

Las claves Generado con IA Murcia registra el segundo mínimo histórico de paro con 23.544 desempleados, tras una reducción del 1,56% en abril. El desempleo se ha reducido un 6,2% interanual, lo que supone más de 1.500 desempleados menos que hace un año. En abril se firmaron 14.746 nuevos contratos, con un crecimiento anual del 21,82%, especialmente entre personas de 25 a 44 años. El descenso del paro en sectores como construcción, agricultura e industria refleja una mayor diversificación económica en la ciudad.

La capital del Segura sigue consolidando una tendencia positiva en materia de empleo en los últimos años, con una mejora de la empleabilidad y una reducción del número de parados, según los últimos datos del Boletín Mensual de Estadísticas Laborales del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024‑2027.

Murcia ha alcanzado en abril el segundo menor número de personas desempleadas de toda la serie histórica, con un total de 23.544 parados, tras una reducción mensual del 1,56%.

En términos interanuales, el desempleo en la ciudad de Murcia se ha reducido en torno a un 6,2%, lo que equivale a más de 1.500 desempleados menos que hace un año, según las cifras municipales.

En materia de contratación, en abril se han registrado un total de 14.746 nuevos contratos, destacando especialmente el comportamiento en términos anuales, con un crecimiento del 21,82%, especialmente entre personas de 25 a 44 años.

Estos datos se han registrado en un contexto de crecimiento moderado de la afiliación a la Seguridad Social, que alcanzó más de 256.000 personas en diciembre de 2025, situándose como uno de los mejores registros históricos del municipio.

La concejal de Empleo, Mercedes Bernabé, ha señalado que estos resultados “confirman la solidez del tejido económico local y la eficacia de las políticas municipales orientadas a la generación de empleo y la dinamización empresarial”.

Según la edil, las políticas activas de empleo, el apoyo a las empresas y el acompañamiento individualizado a las personas desempleadas han contribuido a reforzar la empleabilidad y la estabilidad laboral.

Un hombre en su puesto de trabajo. EFE

En este sentido, el Ayuntamiento ha destacado la evolución del mercado de trabajo por sectores, con descensos del paro en construcción, agricultura e industria, que reflejan una progresiva diversificación de la economía local.

A ello se suma el impulso de programas de formación‑empleo, como las iniciativas experienciales y proyectos de empleo público local, que han facilitado la inserción laboral de centenares de personas desempleadas durante 2025.

Para el Consistorio, la consolidación de estos datos confirma que Murcia se sitúa entre los municipios con mejor situación laboral de la Región de Murcia, dentro de una estrategia articulada en torno al Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024‑2027.

El Ayuntamiento se mantiene comprometido con la mejora de la empleabilidad, la modernización de los servicios públicos y la promoción de un empleo de mayor calidad y estabilidad.