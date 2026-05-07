López Miras refuerza en Bruselas la aportación de CAETRA a la defensa, seguridad y reconstrucción de Ucrania

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Murcia, López Miras, se reunió en Bruselas con el jefe de la Misión de Ucrania ante la UE para reafirmar el compromiso regional en la reconstrucción de Ucrania. López Miras destacó el papel del programa Caetra, impulsado desde Murcia, en defensa, seguridad y reconstrucción, y su potencial para fomentar tecnologías duales y la colaboración empresarial. La Región de Murcia acoge actualmente a cerca de 10.000 ucranianos y mantiene vínculos económicos y de cooperación con Ucrania, incluyendo convenios con la región de Sumy. El presidente regional mostró su disposición a trabajar desde el Comité Europeo de las Regiones en proyectos que refuercen la colaboración y el apoyo a Ucrania.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mantenido en Bruselas una reunión con el jefe de la Misión de Ucrania ante la Unión Europea, Vsevolod Chentsov, en la que le ha trasladado el compromiso y la implicación directa de la Región de Murcia en la reconstrucción del país.

López Miras expresa la voluntad de la Región de Murcia de desempeñar un papel activo en la reconstrucción de Ucrania, apoyándose en su experiencia en procesos de recuperación como el llevado a cabo en Lorca tras los terremotos, en la presencia de empresas regionales que ya operan sobre el terreno en el país, y en el éxito del programa Caetra.

"También le he transmitido que somos el hogar, el segundo hogar de casi 10.000 ucranianos que viven ahora mismo en la región de Murcia, muchos de ellos huyendo de la guerra, huyendo de esa invasión rusa", afirma López Miras durante el acto.

"Hemos estado hablando de planes de colaboraciones conjuntas para llevar también la experiencia y el conocimiento de la Región de Murcia y de empresas de la Región de Murcia a Ucrania y para también para traer la experiencia y el conocimiento de Ucrania a la Región de Murcia", añade.

Asimismo, el máximo responsable autonómico traslada su "total predisposición" a trabajar, como presidente del grupo de defensa del Comité Europeo de las Regiones, "en todo lo que sea necesario para ayudar a Ucrania".

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras

"He aprovechado para hablarle de un programa que me ha dicho que conocía a la perfección de Caetra, ese programa impulsado desde la región de Murcia en cuanto a defensa, seguridad y reconstrucción, tecnologías duales y aplicación de la tecnología de las pequeñas y medianas empresas a la industria de la defensa", destacó López Miras.

El presidente destaca el papel de Caetra como una herramienta "clave" para impulsar tecnologías duales, tanto civiles como militares, aplicadas a la defensa, la seguridad y la reconstrucción, y para posicionar a la Región de Murcia como un actor relevante en el nuevo ecosistema europeo de la industria de defensa.

López Miras afirma que Chentsov "conocía a la perfección" Caetra, un programa con el que la Comunidad promueve la colaboración entre empresas, universidades, centros tecnológicos y otros agentes.

El principal objetivo es la participación de las pymes en proyectos internacionales de defensa, reforzando su capacidad de innovación, competitividad y salida a otros mercados.

10.000 ucranianos en la Región de Murcia

López Miras recuerda que la Región de Murcia ya mantiene un fuerte vínculo con Ucrania y acoge actualmente a cerca de 10.000 ciudadanos de dicho país, a la vez que varias empresas de la Región desarrollan su actividad sobre el terreno.

Dentro de esa colaboración, la Región de Murcia recibió el pasado año a un grupo de alcaldes ucranianos para explorar proyectos de reconstrucción, y ha firmado un convenio con la región ucraniana de Sumy en materia de desarrollo económico, innovación y oportunidades de inversión.