Grupo de menores en las puertas de un colegio. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno destina 7 millones de euros a la Región de Murcia para combatir la pobreza infantil y proteger a las familias. La financiación se repartirá en tres programas principales: ayudas directas a familias vulnerables, refuerzo de los servicios sociales para prevenir la violencia infantil y apoyo a servicios sociales básicos. El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional por el 20º aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacando avances en inclusión y derechos. La Liga Profesional de Fútbol Femenino recibirá el 15% de los ingresos del impuesto sobre apuestas deportivas, reforzando la financiación del deporte femenino.

El Gobierno central ha aprobado destinar 7 millones de euros a la Región de Murcia para la atención a la pobreza infantil y la protección de las familias.

En total, la inversión estatal para combatir situaciones de vulnerabilidad en nuestro país, asciende a un total de 198,7 millones de euros, que se transferirán a las comunidades y ciudades autónomas para reforzar la atención a este colectivo de personas.

Los fondos permitirán financiar programas autonómicos y locales dirigidos a distintos tipos de familias con necesidades específicas, como las monomarentales, numerosas o residentes en el medio rural.

La financiación se articula en tres grandes programas: El primero, dotado con 65 millones de euros, de los que 2,6 millones corresponden a la Región de Murcia, se destinará a proyectos de intervención social y ayudas directas para familias con menores en riesgo de pobreza o exclusión.

Estas ayudas cubrirán necesidades básicas como alimentación, higiene o ropa, así como gastos educativos, incluidos material escolar y comedor. También contempla recursos para suministros esenciales del hogar.

Menores subiendo las escaleras de un centro educativo. EFE

Dentro de este programa se incluye el plan VECA, orientado a garantizar alimentación, ocio y cultura a menores durante las vacaciones, además de facilitar la conciliación familiar en periodos no lectivos.

El segundo programa, con una dotación de 25 millones de euros, de los cuales 840.000 euros van destinados a la Región de Murcia, reforzará los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar situaciones de violencia contra la infancia.

Se impulsará la incorporación de profesionales del ámbito social, educativo y psicológico, así como una mayor coordinación con centros educativos y sanitarios, en línea con la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia frente a la violencia (LOPIVI).

Por último, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales contará con más de 108 millones de euros —3,4 millones para la Región de Murcia—.

Este programa garantiza servicios esenciales como la orientación social, la ayuda a domicilio, el alojamiento alternativo y los programas de inserción. Asimismo, financia el funcionamiento de albergues y centros de acogida para personas en situación de especial vulnerabilidad.

Una persona mostrando su afecto. EFE

Derechos de las personas con discapacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado también una declaración institucional con motivo del vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, celebrado el pasado 3 de mayo.

El texto destaca los avances logrados en España en materia de igualdad, inclusión y garantía de derechos, con especial atención a la no discriminación, la educación, la infancia, las mujeres y niñas con discapacidad, la accesibilidad universal y el acceso a la justicia.

Además, reafirma el compromiso del Gobierno con la plena participación social, económica y política de las personas con discapacidad.

Impulso al fútbol femenino

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto que regula la distribución de la recaudación del Impuesto sobre actividades de juego de apuestas deportivas-benéficas.

La norma establece que la Liga Profesional de Fútbol Femenino será beneficiaria directa del 15% de estos ingresos, una medida que refuerza el deporte femenino y avanza hacia una mayor equidad en su financiación.