El Festival Aéreo Internacional de San Javier atrae a 270.000 personas con un impacto de más de 6 millones de euros

Miles de personas llenan la playa de Santiago de la Ribera para seguir la exhibición principal del Festival Aéreo Internacional de San Javier

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Aéreo Internacional de San Javier reunió a 270.000 personas y generó un impacto económico de más de 6 millones de euros. La exhibición principal congregó a más de 160.000 espectadores en la playa de Santiago de la Ribera, con la participación de 45 aeronaves nacionales e internacionales. El festival contó con un importante dispositivo de seguridad y servicios públicos, logrando una movilidad fluida y solo cuatro intervenciones sanitarias leves. La programación incluyó conciertos gratuitos, actividades familiares y exhibiciones en tierra, atrayendo visitantes de toda España y Europa y consolidando a San Javier como destino aeronáutico.

El Festival Aéreo Internacional de San Javier ha sido un rotundo éxito en su segunda edición, consolidándose como uno de los eventos más destacados del calendario aeronáutico nacional.

Ha reunido a unas 270.000 personas desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo, superando ampliamente las expectativas iniciales. La exhibición principal ha concentrado a más de 160.000 espectadores en la playa de Santiago de la Ribera, donde el público ha disfrutado de maniobras espectaculares bajo un cielo despejado y condiciones meteorológicas ideales.

El concejal Héctor Verdú, quien ha coordinado personalmente el evento, ha destacado “la gran respuesta de público que ha superado con creces el primer festival municipal iniciado en 2024”. Además, subraya el éxito técnico gracias a la participación de 45 aeronaves de alta calidad, provenientes de diversas escuadrillas nacionales e internacionales.

El desarrollo del festival ha transcurrido sin incidencias reseñables, con tan solo cuatro intervenciones sanitarias por problemas leves a lo largo de los tres días. Verdú resalta “la perfecta coordinación del dispositivo de seguridad, que contó con más de 250 personas entre efectivos de seguridad, personal sanitario y servicios de emergencia”.

A este despliegue se suma un importante refuerzo en limpieza, personal de playas y servicios públicos, que operaron con total eficiencia. Las zonas de aparcamiento habilitadas expresamente y los autobuses lanzadera facilitaron una movilidad fluida, evitando atascos y asegurando el acceso cómodo para miles de asistentes.

El impacto económico global del festival se estima en más de seis millones de euros, superando el estudio realizado para la edición de 2024 por la Dirección General de Calidad y Competitividad Turística de la Región de Murcia.

Aunque aún falta un análisis detallado, indicadores clave como la ocupación hotelera del 100% en la zona y el lleno absoluto en comercios y hostelería durante los tres días confirman esta cifra.

Este retorno económico beneficia directamente a San Javier y al Mar Menor, impulsando el turismo de primavera y posicionando al municipio como destino clave para eventos de gran envergadura.

Espectadores observando atentos el Festival aéreo

Héctor Verdú, delegado del proyecto estratégico “San Javier, ciudad del aire”, ha calificado esta como “la edición de la consolidación del festival”, con planes ya en marcha para la próxima convocatoria.

Agradece especialmente la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio, así como el apoyo de las administraciones regional y estatal. También extiende su reconocimiento a municipios vecinos como San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena, junto a las asociaciones de voluntarios de Protección Civil de diversos puntos de la Región de Murcia.

Más allá de las exhibiciones aéreas, el festival ha ofrecido una programación complementaria que ha atraído multitudes durante todo el puente.

Los conciertos gratuitos de viernes y sábado, la Play Zone interactiva para familias, la exhibición en tierra de la Patrulla de Honores del Ejército del Aire, las firmas de pósters por pilotos y una amplia oferta de foodtrucks y merchandising configuraron el marco perfecto para una experiencia inmersiva.

El alcalde José Miguel Luengo ha elogiado especialmente los entrenamientos abiertos del viernes y sábado, así como la novedad del Sunset.

“Toda esta oferta diversa, junto con innovaciones como el Sunset, es lo que hace que el público regrese no solo por la exhibición principal, sino para vivir la experiencia completa del festival durante el puente o fin de semana entero”, afirmó el regidor.

“En la cuna de la aviación, siempre hemos soñado con un festival aéreo de esta magnitud”, declara el alcalde José Miguel Luengo. El evento atrajo a público de toda la Región de Murcia, distintos puntos de España y aficionados a la aviación de países europeos, que ya marcan el Festival de San Javier en sus calendarios anuales.

Luengo subraya el valor de la repercusión mediática, con amplia cobertura en medios de comunicación nacionales y regionales, así como en redes sociales donde imágenes icónicas —como las del Sunset— se han viralizado masivamente. Esta visibilidad posiciona a San Javier y al Mar Menor como referentes turísticos y aeronáuticos