El Puerto de Cartagena refuerza su liderazgo logístico con una nueva inversión estratégica en la dársena de Escombreras

Las claves

Las claves Generado con IA La Autoridad Portuaria de Cartagena invertirá en una nueva nave de servicios en la dársena de Escombreras para mejorar su capacidad logística. La nave, de al menos 680 m² y estructura de acero, centralizará materiales y recursos de mantenimiento, agilizando la operativa interna del puerto. El proyecto cuenta con un presupuesto base de 189.058,87 euros y un plazo de ejecución estimado de 11 meses. Esta inversión refuerza la posición de Cartagena como nodo logístico clave en el Mediterráneo y referente nacional en tráfico de graneles.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha formalizado el inicio del expediente para la licitación del proyecto constructivo y asistencia técnica de una nueva nave de servicios en la dársena de Escombreras.

Esta iniciativa representa una pieza fundamental en el plan de desarrollo de infraestructuras de la Autoridad, diseñada para modernizar la capacidad de respuesta logística ante la creciente demanda del puerto, que se mantiene como el referente nacional en el tráfico de graneles.



La construcción de esta nave no solo responde a una necesidad de almacenamiento, sino que se alinea con una visión de gestión inteligente del espacio portuario.

Al centralizar los materiales y recursos de mantenimiento en una única ubicación estratégica, la APC busca minimizar los tiempos de inactividad operativa y mejorar la fluidez de sus servicios internos.

"La apuesta por esta infraestructura refleja nuestro compromiso con la excelencia. En un recinto portuario de alta exigencia, disponer de espacios adecuados para el mantenimiento y la gestión de recursos es una ventaja competitiva irrenunciable", ha subrayado el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández.



El proyecto, que requiere un alto nivel de detalle técnico, contempla la construcción de una nave industrial robusta y funcional, con una superficie útil de, al menos, 680 m².

La estructura será de acero, complementada con cerramientos de hormigón prefabricado, materiales elegidos por su durabilidad y baja necesidad de mantenimiento en el entorno salino del puerto.

La parcela seleccionada, situada en las inmediaciones de la cantera de Punta Aguilones, cuenta con 1.128 m² y será objeto de una completa urbanización para facilitar el acceso de maquinaria pesada y la logística de carga.

Con un presupuesto base de licitación de 189.058,87 euros (IVA incluido), el proyecto se ejecutará en un plazo estimado de 11 meses, tras los cuales se espera que la operativa interna de la dársena vea un incremento notable en su capacidad de maniobra y organización.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la APC por consolidar a Cartagena como un nodo logístico de primer orden en el Mediterráneo. Según Hernández, el objetivo es garantizar que los operadores logísticos del puerto trabajen bajo estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

"Nuestra competitividad reside en la capacidad de facilitar el comercio de graneles con garantías totales. Esta nave es un paso más en la modernización constante que requiere el Puerto de Cartagena para seguir siendo un referente indiscutible en el tráfico de mercancías en España", concluyó el presidente