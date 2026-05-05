Antelo y Martínez, 'ex' de Vox, condicionan su apoyo al PP para los presupuestos regionales a reformar la Ley del Mar Menor

Reunión de representantes políticos y del sector agrario en la Cámara Agraria de Murcia para abordar la reforma de la Ley del Mar Menor.

Las claves

Las claves Generado con IA Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez condicionan su apoyo a los presupuestos autonómicos a una reforma profunda de la Ley del Mar Menor. Antelo y Martínez reclaman al PP y VOX abrir un debate inmediato en la Asamblea Regional para modificar la normativa sobre el Mar Menor. El sector agrícola ha expresado su preocupación por las restricciones de la ley actual y exige soluciones técnicas y seguridad jurídica. Los diputados critican la "inacción preocupante" de PP y VOX y renuevan su compromiso con los agricultores y ganaderos murcianos.

Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez, acompañados por José Garre, han reclamado al Partido Popular y a VOX que lleven a cabo de forma inmediata la apertura del debate para reformar la actual Ley del Mar Menor en la Asamblea Regional.

Esta petición surge tras una intensa jornada de trabajo en la Cámara Agraria de Murcia, donde los parlamentarios se reunieron con representantes de diversas organizaciones del sector.

Durante la sesión de trabajo, el sector agrícola ha trasladado a los diputados su creciente angustia ante la situación que atraviesa el entorno lagunar y las restricciones que impone la actual normativa.

Antelo y Martínez han puesto el foco en la evidente falta de voluntad política de los partidos que sostienen el Gobierno regional, señalando que la actual legislación carece de la flexibilidad necesaria para garantizar tanto la protección ambiental como la viabilidad económica de las explotaciones familiares y empresariales de la Región.

"El sector agrario no puede seguir siendo el blanco constante de críticas ni ser castigado sin soluciones técnicas y reales", han manifestado durante su comparecencia.

Para ambos diputados, resulta indispensable avanzar hacia un marco normativo que aporte seguridad jurídica, permitiendo compatibilizar la protección del Mar Menor con el ejercicio de las actividades agrarias y ganaderas.

Vecinos disfrutando del Mar Menor. EFE

Han defendido que el debate parlamentario debe ser "serio, riguroso y estar fundamentado en informes técnicos independientes", alejándose de posturas ideológicas que, a su juicio, han estancado la situación.

En este sentido, la advertencia de Antelo y Martínez respecto a la política presupuestaria ha sido tajante. Los diputados han condicionado su apoyo de los próximos presupuestos autonómicos a la resolución de este conflicto normativo.

"Nuestro voto a las cuentas públicas será en contra si la Ley del Mar Menor no se somete a una reforma profunda. No seremos cómplices de presupuestos que ignoren una cuestión tan crítica para el futuro del campo y para el sustento de miles de familias en nuestra Región", han sentenciado.

Además, se produce una crítica abierta a la gestión realizada hasta la fecha por PP y VOX, calificándola de "inacción preocupante". Según los diputados, las instituciones no pueden permitirse "mirar hacia otro lado" mientras el sector agrario exige certidumbres y medidas urgentes.

Finalmente, Antelo y Martínez han renovado su compromiso con los agricultores y ganaderos murcianos, comprometiéndose a seguir ejerciendo su labor de fiscalización y propuesta en la Asamblea para asegurar que la voz del campo sea escuchada en todos los foros institucionales.