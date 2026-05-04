Santomera acogerá en junio el Hosen Urban Festival con Yung Beef como cabeza de cartel, Alex Martini o Lírico en la Casa

Representantes institucionales y de la organización, durante la presentación del Hosen Urban Festival

Las claves

Las claves Generado con IA Santomera acogerá el 13 de junio la primera edición del Hosen Urban Festival, con Yung Beef como cabeza de cartel. El festival contará con actuaciones de artistas como Lorna, Alex Martini, Rajobos & Nev y otros nombres destacados de la música urbana. La organización espera reunir a cerca de 10.000 asistentes en un evento que busca consolidarse como referente en la Región de Murcia. Además del festival, Hosen Music organiza en Santomera conciertos como el de la Orquesta Panorama (22 de mayo) y Camela (20 de junio).

Santomera acogerá -el próximo 13 de junio- la primera edición del Hosen Urban Festival, una nueva cita musical que situará al municipio en la agenda de los grandes eventos de música urbana de la Región de Murcia.

La propuesta nace con vocación de continuidad y con el objetivo de consolidarse como uno de los festivales de referencia del género en la zona.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha presentado el evento en el Auditorio Regional Víctor Villegas de Murcia, este lunes, junto al director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, y los promotores del festival

Durante el acto, se ha destacado el impulso que supone este tipo de iniciativas para la proyección cultural y económica del municipio.

El cartel estará encabezado por Yung Beef, uno de los grandes referentes de la música urbana en España. Pionero del trap en español, el artista inició su trayectoria con proyectos clave como Kefta Boyz y el colectivo PXXR GVNG, con los que contribuyó a marcar el sonido de toda una generación.

Su actuación en el Hosen Urban Festival será, según la organización, su única fecha en vivo este verano en la Región de Murcia.

El festival también contará con la presencia de la artista cartagenera Lorna, una de las figuras emergentes del panorama urbano nacional. Con apenas 20 años, se ha convertido en una de las últimas revelaciones del género, sumando presencia y frescura a un cartel que apuesta por mezclar nombres consolidados con nuevos talentos.

Martínez subraya la importancia de seguir respaldando propuestas culturales de gran formato que atraigan visitantes y generen actividad en el municipio.

En este sentido, señala que Santomera “continúa consolidándose como un referente en la acogida de eventos, con una programación diversa y pensada para todos los públicos, especialmente para los más jóvenes”.

La programación se completará con varias sesiones de DJ. Entre ellos estará Alex Martini, DJ y productor con raíces en la música urbana y el reguetón old school.

También actuarán Rajobos & Nev, dos nombres habituales de las cabinas a nivel nacional, que unirán fuerzas en una sesión en la que se mezclarán reguetón, trap y otros sonidos urbanos a lo largo de la noche.

El cartel se completa con las actuaciones de La Diferencia 2006, Sweet Flow, Chiup, Carreto o La Trampa, entre otros. La organización prevé reunir a cerca de 10.000 asistentes en esta primera edición, una cifra que refleja la ambición con la que el proyecto aterriza en Santomera.

Además del festival, la promotora Hosen Music, encargada de la organización, impulsa otros eventos musicales en el municipio, como el concierto de la Orquesta Panorama, que tendrá lugar el 22 de mayo, y la actuación de Camela el 20 de junio, dentro de su gira + de 30.

La Orquesta Panorama está considerada una de las mejores formaciones del país, gracias a su combinación de música en directo, coreografías espectaculares, un gran despliegue técnico y una puesta en escena muy cuidada. Su repertorio, variado y pensado para todos los públicos, reúne grandes éxitos actuales y clásicos de siempre.

Por su parte, Camela, máximo exponente de la tecno-rumba en España, regresa a los escenarios tras el éxito de su Gira 30 Aniversario.

La formación, que ha superado los siete millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, llegará a Santomera con una nueva gira en la que Dioni y Ángeles prometen una noche marcada por la nostalgia, la fiesta y la conexión con su público.