López Miras presenta una nueva hoja de ruta para el empleo con más de 400 millones de euros y el reto de bajar del 10% el paro

Las claves

Las claves Generado con IA La Región de Murcia destina más de 400 millones de euros a la Estrategia Regional de Impulso de la Calidad en el Empleo 2026-2029 para reducir el paro por debajo del 10%. El plan fija como meta alcanzar los 730.000 ocupados y sitúa a jóvenes, emprendedores y personas con dificultades de inserción en el centro de sus políticas. Entre las medidas destacan la plataforma digital Match Empleo y el programa Relevo Activo para facilitar el relevo generacional en las empresas. La estrategia incluye programas para la primera experiencia laboral de jóvenes y refuerza la atención en municipios sin oficinas del Servicio Regional de Empleo y Formación.

El Gobierno de la Región de Murcia ha presentado hoy la Estrategia Regional de Impulso de la Calidad en el Empleo 2026-2029, una hoja de ruta dotada con más de 400 millones de euros y diseñada para impulsar la creación de empleo, mejorar su calidad y reducir la tasa de paro por debajo del 10 por ciento en los próximos cuatro años.

La iniciativa fija como objetivo alcanzar los 730.000 ocupados y sitúa a jóvenes, emprendedores y personas con mayores dificultades de inserción en el centro de las políticas de empleo. Entre las novedades figuran una plataforma digital de intermediación y un programa para favorecer el relevo generacional en las empresas

Durante el acto de presentación, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, subraya que la Región de Murcia “tiene más personas trabajando que nunca y es la que más empleo crea de toda España”, aunque advierte de que “gobernar es anticiparse y mejorar”, por lo que el Ejecutivo autonómico quiere “ir más allá” de los buenos datos actuales.

“Queremos más empleo, pero sobre todo mejor empleo”, destaca López Miras, que califica la estrategia como “ambiciosa y coherente”. Según explica, la meta es seguir creando puestos de trabajo, consolidar la evolución positiva del mercado laboral y avanzar hacia una Región con más oportunidades y mayor calidad en el empleo.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante la presentación de la Estrategia Regional de Impulso de la Calidad en el Empleo 2026-2029

La Estrategia se estructura en siete grandes líneas, 48 áreas de trabajo y 112 actuaciones concretas, con un cambio de enfoque que sitúa a las empresas en el centro de las políticas de empleo. El objetivo es reconocer el papel del tejido empresarial como motor de creación de puestos de trabajo.

Además, el plan pone el foco en los jóvenes como protagonistas del relevo generacional, en las personas con mayores dificultades de inserción laboral y en los emprendedores, a quienes se facilitará la puesta en marcha de sus iniciativas de negocio.

El presidente también ha puesto en valor que la hoja de ruta nace del consenso y agradece a la patronal y a los sindicatos “su predisposición al diálogo, su responsabilidad y su compromiso” en el desarrollo de esta estrategia.

Entre las principales medidas, López Miras resalta la puesta en marcha de Match Empleo, una plataforma digital de intermediación que permitirá a las empresas acceder directamente a currículums por perfiles profesionales y agilizar los procesos de contratación.

También anuncia el programa Relevo Activo, pensado para garantizar la continuidad de las empresas mediante el relevo generacional. Esta iniciativa permitirá la contratación anticipada de un trabajador que aprenderá junto a quien esté próximo a jubilarse, con una subvención de los costes laborales durante seis meses.

“Es una apuesta clara por la experiencia, por el talento y por el futuro”, afirma López Miras.

La estrategia refuerza además las medidas dirigidas a los jóvenes, con programas de primera experiencia laboral en los que el Gobierno regional asumirá durante seis meses los costes laborales de la contratación de jóvenes titulados, tanto en empresas como en la administración pública.

Por último, se consolida el servicio SEF+Cerca, que acerca la atención del Servicio Regional de Empleo y Formación a municipios sin oficinas físicas para garantizar la igualdad de acceso a las políticas de empleo en todo el territorio.