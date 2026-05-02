UMU y Accem lanzan un máster en migraciones internacionales para formar a especialistas en intervención social

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Murcia y Accem lanzan el primer máster en Migraciones Internacionales, Investigación e Intervención Social. El máster se impartirá de forma virtual a partir del curso 2026-2027 y estará enfocado en la investigación y la intervención social. El programa se especializa en la atención a personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad, abordando factores como crisis económicas y conflictos bélicos. Esta iniciativa refuerza la colaboración entre la UMU y Accem en la formación de profesionales altamente cualificados en materia migratoria.

La Universidad de Murcia (UMU) y Accem han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha la primera edición del Máster de Formación Permanente en Migraciones Internacionales, Investigación e Intervención Social.

Este máster comenzará a impartirse en el curso 2026-2027 en modalidad virtual, según avanza la UMU en un comunicado.

Las migraciones internacionales forman parte de un fenómeno de creciente relevancia social y científica y esta opción formativa aborda factores como crisis económicas, conflictos bélicos y catástrofes medioambientales que impulsan nuevos procesos de movilidad a escala global.

Este contexto evidencia la necesidad de formar profesionales altamente cualificados en investigación, intervención social y gestión administrativa y política en materia migratoria.

En este sentido, el máster tiene como objetivo ofrecer una formación especializada y de calidad orientada al desarrollo de competencias en análisis, diagnóstico, intervención social y diseño de políticas públicas relacionadas con las migraciones internacionales.

Cola en una oficina de extranjería. EFE

El programa se impartirá en modalidad virtual e incluye una especialización en migraciones e intervención con personas en situación de especial vulnerabilidad. De este modo, se posiciona como el primer diploma en Estudios Migratorios en España centrado en la capacitación para la investigación e intervención con población migrante vulnerable.

Las personas migrantespueden requerir medidas específicas de protección en función de las circunstancias que han motivado su desplazamiento, las condiciones del trayecto o las situaciones a las que se enfrentan en destino.

Factores como la edad, la identidad de género, la discapacidad o el estado de salud pueden incrementar su vulnerabilidad y requerir apoyos adicionales.

Con esta iniciativa, la Universidad de Murcia y Accem —organización española sin ánimo de lucro especializada en la atención a personas refugiadas y migrantes en situación de riesgo— refuerzan una colaboración que se ha consolidado a lo largo de décadas de trabajo conjunto en este ámbito.