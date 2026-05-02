El PSOE denuncia una plaga de ratas en Cieza y pide "un plan de choque" al Ayuntamiento "tras meses de quejas vecinales"

Cadáver de una rata encontrado en el interior del hogar de un vecino

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE denuncia una plaga de ratas en varias zonas de Cieza, incluyendo viviendas y garajes, causando preocupación y malestar entre los vecinos. Los residentes llevan desde diciembre trasladando sus quejas al Ayuntamiento sin recibir una respuesta eficaz, mientras el problema se agrava. La acumulación de basura, contenedores rotos y la falta de limpieza han favorecido la proliferación de ratas y el riesgo sanitario. La concejal Celia Montiel exige al Ayuntamiento un plan de choque urgente para frenar la plaga y proteger la salud pública.

La presencia de ratas se ha convertido en algo preocupantemente habitual en varias zonas de Cieza, incluso en las casas de sus vecinos.

La concejal del PSOE en Cieza, Celia Montiel, indica que la situación ha alcanzado un nivel de insalubridad en el que hasta los hogares se ven amenazados, con restos de estos roedores por los conductos de ventilación, o debajo de camas expulsando olores desagradables.

Montiel alerta de que el problema no solo se concentra en la cuesta del río, sino también en la calle Veracruz, la plaza Zarandona y el entorno de la estación de tren, donde los animales han llegado incluso a entrar en viviendas y garajes.

“Ni pueden abrir las ventanas de casa”, resume, al describir una escena que, según explica, está generando preocupación, malestar e incluso miedo entre las familias afectadas.

Montiel detalla que los vecinos llevan desde diciembre intentando trasladar sus quejas al equipo de gobierno sin obtener una respuesta eficaz.

Según explica, el problema se ha agravado en los últimos meses por la acumulación de basura, la presencia de contenedores rotos o sin tapa y la ausencia de un servicio de limpieza y recogida de residuos suficientemente eficaz.

Todo ello, añade, ha favorecido la proliferación de ratas y ha convertido determinadas calles en un foco de suciedad y riesgo sanitario.

Rata encontrado debajo de una cama

La concejal insiste en que no se trata de una queja aislada, sino de una demanda extendida entre distintos barrios, donde los residentes aseguran que los animales entran en sus casas y que incluso se han tenido que colocar redes en los conductos de algunos edificios para impedirlo.

La concejal socialista relata además un episodio especialmente grave en su propio hogar, donde llegaron a aparecer cuatro ratas muertas en el conducto de aire de una de las habitaciones. Ese caso, afirma, refleja la magnitud de un problema que ya no afecta solo al espacio público, sino también al interior de las viviendas.

Montiel subraya que los vecinos viven con una preocupación constante por la salud de sus familias, tanto por el contacto con los roedores como por la posibilidad de transmisión de enfermedades.

Animales muertos

A su juicio, la falta de retirada de los animales muertos en la calle agrava todavía más la situación, porque los coches los atropellan, los residuos se extienden y terminan entrando en las cocheras y en los hogares.

La concejal reclama al Ayuntamiento "un plan de choque urgente para frenar la plaga" y "poner fin a un problema" que considera evitable si se actúa con previsión

Montiel defiende que el gobierno local debe anticiparse a este tipo de episodios, reforzar la limpieza y poner en marcha medidas preventivas antes de que el problema vuelva a repetirse. “Es una cuestión de salud pública”, insiste, convencida de que el Ayuntamiento debe actuar con rapidez para devolver la normalidad a las calles afectadas.