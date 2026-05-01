El Real Murcia Femenino firma una temporada histórica con el ascenso a Segunda Federación: 113 goles a favor y 3 en contra

Acto de homenaje al Real Murcia Femenino tras la consecución del ascenso a 2RFEF

Las claves

Las claves Generado con IA El Real Murcia Femenino ha logrado el ascenso a Segunda Federación tras proclamarse campeón invicto del grupo XIII de Tercera RFEF. El equipo ha firmado una temporada histórica con 21 victorias, un empate, 133 goles a favor y solo 3 en contra. El Ayuntamiento de Murcia ha homenajeado a la plantilla y cuerpo técnico por el logro, destacando su papel en el crecimiento del fútbol femenino local. La próxima temporada, el Real Murcia Femenino competirá a nivel nacional en la Segunda Federación, representando a la Región de Murcia.

El Real Murcia Femenino ha escrito una nueva página en su historia: con un récord casi perfecto y 133 goles anotados, el equipo se ha proclamado campeón del grupo XIII de Tercera RFEF y ha logrado el ascenso directo a Segunda RFEF.

De esta manera, se han convertido en uno de los mejores equipos femeninos del país y en el orgullo de una ciudad que vive su fútbol con mayúsculas.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Deportes que dirige Miguel Ángel Noguera, ha homenajeado a través de un acto a la plantilla y cuerpo técnico tras el enorme logro conseguido

El equipo murciano ha sumado 21 victorias y un empate en los 22 partidos disputados, convirtiéndose en el mejor equipo a nivel nacional de los 216 clubes que compiten en la categoría. Para ello, ha anotado 133 goles y solo ha encajado 3, lo que refleja un rendimiento casi perfecto durante toda la temporada.

Este balance le ha valido la única plaza de ascenso directo que la Federación Española de Fútbol concede al mejor líder de los 18 grupos de Tercera RFEF, lo que sitúa al Real Murcia Femenino entre los equipos más destacados del fútbol femenino español de tercera categoría.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha recibido al equipo en el Palacio de los Deportes y ha destacado el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad.

“El ascenso del Real Murcia Femenino representa un paso muy importante para seguir consolidando el desarrollo del fútbol femenino en Murcia, promoviendo valores de igualdad y sirviendo de inspiración para todas las niñas que sueñan con ser futbolistas”, ha señalado.

Además, el Real Murcia Femenino se convierte en el segundo representante de la Región de Murcia a nivel nacional, ya que la próxima temporada disputará la Segunda Federación frente a equipos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Andalucía, Madrid y Canarias, según el grupo en el que sea encuadrado el conjunto pimentonero.

El Consistorio subraya su compromiso absoluto con el fútbol femenino, reafirmando la importancia de impulsar esta modalidad deportiva en el municipio y de apoyar a los clubes y deportistas que contribuyen a su proyección social y competitiva.