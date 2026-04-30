Pat Metheny, Joe Lovano o Lizz Wright, protagonizan la edición 2026 del Festival Internacional de Jazz de San Javier

La presentación del certamen internacional que se desarrollará este verano San Javier.

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional de Jazz de San Javier 2026 contará con 25 conciertos en 15 noches, del 26 de junio al 24 de julio, en el Auditorio del Parque Almansa y otros espacios. Pat Metheny, Joe Lovano y Lizz Wright lideran un cartel que combina leyendas del jazz internacional, nuevos talentos y una destacada presencia femenina. La edición rinde homenaje a figuras clave del jazz y fusiona géneros como soul, blues, flamenco y rock, con artistas como José James, The Brand New Heavies y Ximo Tébar. El festival ha generado un impacto económico de 70 millones de euros y ofrece entradas desde 20 euros, disponibles en www.comprolaentrada.com.

El Ayuntamiento de San Javier ha presentado el programa completo de la XXVIII edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier, consolidado como uno de los eventos musicales más prestigiosos de la Región de Murcia y punto de encuentro para los amantes del jazz en toda Europa.

Este año, del 26 de junio al 24 de julio, el festival ofrecerá 25 conciertos en 15 noches, principalmente en el Auditorio del Parque Almansa, pero también llevando la música a las calles de San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor.

La edición rinde especial atención a géneros como el soul y el blues, combinando grandes leyendas internacionales con nuevos talentos emergentes, y cuenta con una notable presencia de mujeres en el cartel.

Todo ello bajo una organización municipal respaldada por el Gobierno regional a través de la marca Festivales Región de Murcia, que según estudios oficiales ha generado 70 millones de euros en impacto económico.

La presentación oficial ha tenido lugar en la terraza del Ayuntamiento con música en vivo del grupo madrileño KGG, en un acto presidido por la primera teniente de alcalde, María Dolores Ruiz, el director general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Manuel Cebrían, y el alma del certamen: David Martínez, concejal de Cultura de San Javier.

El grupo de jazz KGG, encargado de poner música a la presentación, durante su actuación en la terraza del Ayuntamiento de San Javier.

Este último destaca la capacidad del Ayuntamiento para generar una oferta cultural de primer nivel y reitera el apoyo regional al festival.

La edición está dedicada a la memoria de figuras clave del jazz como Steve Cropper, Eddie Palmieri, Sheila Jordan, Raúl Malo y Miles Griffith, en homenaje a sus legados inolvidables.

El cartel está encabezado por Pat Metheny, considerado por la crítica como uno de los mejores guitarristas de la historia del jazz y ganador de más de 20 premios Grammy, quien el 22 de julio presentará su aclamado proyecto Side-Eye junto a jóvenes músicos talentosos, revisitando composiciones clásicas y temas de su reciente Side Eye III.

Otra leyenda confirmada es Joe Lovano, el mítico saxofonista tenor que regresa tras 18 años el 1 de julio con un trío junto al pianista italiano Antonio Faro, Ira Coleman al contrabajo y Jonathan Blake a la batería.

Lizz Wright, una de las vocalistas más destacadas del jazz contemporáneo que debutó en San Javier en 2004, ofrecerá el 7 de julio un repaso a sus ocho álbumes, con énfasis en su último trabajo Shadow, fusionando gospel, soul, jazz y folk.

Asistentes en la presentación del festival

José James, el carismático vocalista de Minneapolis definido como "el cantante para la generación hip-hop", protagonizará el 1 de julio un homenaje al álbum I Want You de Marvin Gaye por su 50 aniversario, acompañado por la genial China Moses.

La superbanda Take Me to The River All Stars, creada para preservar la herencia musical de Nueva Orleans y Memphis, llegará el 4 de julio con su explosiva mezcla de funk, soul y rhythm and blues del Mississippi.

El cierre del festival el 24 de julio será épico con el Fusion Experience Quartet, impulsado por el guitarrista italiano Ciro Manna e integrado por el baterista Dave Weckl, el bajista y cantante camerunés Richard Bona, y el pianista Michael Lecoq, en una fusión innovadora de jazz, rock y músicas del mundo.

Otros imprescindibles son The Brand New Heavies, pioneros del acid jazz británico el 27 de junio, y el dúo londinense Young Gun Silver Fox con su soft rock de la Costa Oeste el 17 de julio.

Talento Femenino en el Epicentro

Esta edición celebra el poder femenino en el jazz con nombres como Camille Thurman, la primera mujer en 30 años en unirse a la Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis, quien el 4 de julio actuará con el cuarteto de Darrell Green.

Cyrille Aimée, de raíces francesas y dominicanas, fusionará jazz clásico, melodías francesas y ritmos caribeños el 3 de julio. Nicole Zuraitis, ganadora de un Grammy 2024 al Mejor Álbum Vocal de Jazz por How Love Begins, abrirá la programación del auditorio el 27 de junio.

Gunhild Carling, la multiinstrumentista sueca y premio del Festival 2022, regresará el 15 de julio con swing y jazz clásico junto a Shakin'All. Completan la lista Cyrille Aimée, Lara Ferrari en homenaje italiano el 17 de julio, y Amy Gaviria como invitada especial.

La escena nacional brilla con Carles Benavent, pionero del jazz fusión español y colaborador de Paco de Lucía, Chick Corea y Camarón, quien recibirá el Premio del Festival 2026 el 15 de julio con su trío habitual más Raynald Colón a la trompeta y Tomasito al cante y baile.

La actuación de KGG como pincelada de lo que podrá disfrutarse durante el festival

Ximo Tébar, el guitarrista español de jazz más reconocido, reinterpretará estándares el 3 de julio tras grabar su Live in Jazz San Javier 2023. Antonio Serrano, galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025, fusionará jazz y flamenco con Kaele Jiménez el 10 de julio.

Rafa M. Guillén y The Jazz Walkers mezclarán ritmos brasileños, cubanos, funk y flamenco el 11 de julio con Amy Gaviria; Chico Pérez liderará un quinteto flamenco-jazz con Manuel Lombo el 18 de julio; y Lluís Coloma cerrará con Rockin' my blues in San Javier, reviviendo su álbum de 2011.

Todos los conciertos en el auditorio comenzarán a las 21:30h en programa doble o 22:00h en sesión única. Las entradas y abonos están disponibles desde el 30 de abril —Día Internacional del Jazz— en www.comprolaentrada.com, con precios de 20 a 50 euros por entrada y 180 euros por abono completo.