El Ayuntamiento de Murcia aplica por primera vez la inteligencia artificial para mejorar la recogida de vidrio

Nuevo contenedor verde instalado por Ecovidrio para impulsar el reciclaje de vidrio en la ciudad.

Las claves

Las claves Generado con IA Murcia lanza la campaña Ecobarrios, utilizando inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar la recogida selectiva de vidrio. La iniciativa se centra en once barrios prioritarios, abarcando 41 unidades censales y beneficiando directamente a más de 39.000 vecinos. Se instalarán nuevos contenedores verdes y se entregarán bolsas específicas para reciclar vidrio, junto con visitas puerta a puerta de educadores ambientales. La campaña incluye una estrategia de comunicación personalizada y segmentada, adaptada a cada barrio y reforzada en zonas comerciales y de alta afluencia.

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con Ecovidrio y PreZero, ha puesto en marcha la Campaña Ecobarrios: una iniciativa pionera que incorpora el uso de inteligencia artificial (IA) y analítica de datos para mejorar la recogida selectiva de vidrio y reforzar la concienciación ciudadana sobre la importancia del reciclaje.

El proyecto permite identificar de forma precisa las zonas con mayor margen de mejora. En este sentido, se han seleccionado once barrios prioritarios: Vistalegre, San Miguel, La Fama, San Lorenzo, Santa Eulalia, San Juan, El Carmen, San Pedro, San Antolín, San Nicolás y San Antón.

La actuación abarcará 41 unidades censales y cerca de 18.500 viviendas, con impacto directo en más de 39.000 vecinos.

Murcia se posiciona así como la primera ciudad de España en desarrollar un modelo integral de movilización ciudadana que combina tecnología avanzada, análisis de datos y acciones de proximidad para incrementar el reciclaje de envases de vidrio de forma eficaz y sostenida en el tiempo.

Presentación de la campaña ECOBARRIOS en el Ayuntamiento de Murcia

La vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha presentado esta mañana la campaña, acompañada por el director de PreZero, José Manuel García, y el gerente de Ecovidrio en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, Manuel Sala, quienes han destacado el carácter innovador y replicable de esta iniciativa.

Uno de los pilares de ECOBARRIOS es la comunicación directa con la ciudadanía. Los vecinos de las zonas seleccionadas recibirán información personalizada en sus domicilios sobre la correcta separación de residuos, conforme a lo establecido en las ordenanzas municipales.

Además, un equipo de educadores ambientales llevará a cabo visitas puerta a puerta para resolver dudas, explicar los objetivos de la campaña y poner en valor los beneficios ambientales del reciclaje de vidrio. Esta acción busca generar un cambio de hábitos desde el ámbito doméstico, clave para mejorar los resultados.

Para facilitar el reciclaje, el Ayuntamiento instalará nuevos contenedores verdes que se sumarán a los ya existentes, mejorando la accesibilidad y la comodidad para los ciudadanos. Asimismo, se distribuirán bolsas específicas para el reciclaje de vidrio en los hogares, fomentando la separación desde el origen.

Los informadores ambientales también estarán presentes en zonas comerciales y espacios de alta afluencia, donde ofrecerán atención directa, resolverán consultas y reforzarán el mensaje de la campaña entre la población.

La iniciativa se completa con una estrategia de comunicación innovadora y altamente segmentada, que incluirá publicidad exterior, mupis, marquesinas, redes sociales, medios tradicionales y televisión conectada.

Los mensajes estarán adaptados a las características de cada barrio y emplearán un lenguaje cercano, con expresiones propias de Murcia, para mejorar la conexión con los vecinos y aumentar la eficacia de la campaña.

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez López, presenta la campaña ECOBARRIOS

El reciclaje de vidrio constituye un ejemplo clave de economía circular, ya que este material se recicla al 100% y puede reutilizarse indefinidamente sin perder sus propiedades.

En España, actualmente se reciclan siete de cada diez envases de vidrio, un dato que refleja el compromiso creciente de la ciudadanía.

Además, pequeños gestos tienen un gran impacto: reciclar solo diez botellas de vidrio permite ahorrar la energía equivalente al uso de un smartphone durante casi un año y evitar emisiones de gases de efecto invernadero comparables a las generadas por un coche al recorrer 15 kilómetros.