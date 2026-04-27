La primera edición del campus Barça Academy Camp aterriza en ELIS Murcia para ser "un miembro de La Masía"

Jóvenes participantes durante una de las jornadas de formación de la Barça Academy

Las claves

Las claves Generado con IA ELIS Murcia acogerá el primer Barça Academy Camp oficial en la Región de Murcia del 29 de junio al 3 de julio de 2026. El campus está dirigido a niños y niñas de 6 a 17 años y estará abierto tanto a alumnos del centro como a participantes externos. La formación se basará en la metodología del FC Barcelona, combinando preparación técnica con valores como respeto, humildad y trabajo en equipo. Dos participantes serán seleccionados para disfrutar de una experiencia formativa exclusiva en Barcelona, en la Barça Escola.

El Limonar International School Murcia (ELIS Murcia) acogerá este verano, en su campus de Montevida (La Alberca), el primer Barça Academy Camp oficial que se celebra en la Región de Murcia. El campus se desarrollará del 29 de junio al 3 de julio de 2026.

La iniciativa, impulsada bajo el sello de la Barça Academy del FC Barcelona, está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 17 años y estará abierta tanto al alumnado del centro como a participantes externos.

El programa ofrecerá una formación deportiva basada en la metodología del club blaugrana, reconocida internacionalmente por su enfoque en el desarrollo integral del jugador.

Este modelo combina la preparación técnica con la transmisión de valores como el respeto, la humildad, el esfuerzo, la ambición y el trabajo en equipo, señas de identidad de su sistema formativo.

En palabras de Vanessa Grimward, directora ejecutiva de ELIS Murcia, “nuestros cursos de verano ofrecen un entorno dinámico en el que el alumnado puede desarrollar nuevas habilidades más allá del aula".

"En ELIS creemos que la perseverancia es clave para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Iniciativas como este programa deportivo contribuyen al desarrollo integral de niños y jóvenes de la mano de profesionales altamente cualificados”, explica Grimward

ELIS Murcia Montevida.

Durante cinco días, los participantes entrenarán siguiendo un estilo de juego proactivo, creativo y colectivo, alineado con los principios de las categorías formativas del club.

La experiencia está diseñada para ofrecer una vivencia inmersiva del universo Barça, permitiendo a los jugadores sentirse parte de su filosofía y metodología, como un miembro más de La Masia. Además, recibirán un pack de equipación oficial y un diploma acreditativo al finalizar la actividad.

Como elemento destacado, se seleccionará a dos participantes que podrán disfrutar posteriormente de una experiencia formativa exclusiva en Barcelona, en la Barça Escola, donde conocerán de primera mano el entorno metodológico y deportivo del club.

“El Barça tiene un estilo de juego reconocido en todo el mundo y nuestro objetivo es que todos los niños y niñas que acudan a nuestros campus identifiquen la metodología de entrenamiento de las categorías inferiores del club, basada en juegos específicos adaptados a cada etapa y nivel”, señala Sergi Barjuán, director deportivo de la Barça Academy.

La llegada de este campus a Murcia supone la incorporación de la Región al circuito internacional de la Barça Academy, presente en numerosos países como parte de la estrategia del FC Barcelona para difundir su modelo deportivo y educativo.

Jóvenes jugando al fútbol en las instalaciones de ELIS

En este sentido, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha destacado que, por primera vez, el Barça Academy Camp llega a la Región de Murcia y lo hace en el municipio de Murcia. “La llegada del Barça Academy Camp sitúa a nuestro municipio entre los elegidos por una entidad como el FC Barcelona, de la mano de ELIS Murcia”.

Esta propuesta se suma a la oferta de la escuela de verano de ELIS Murcia, que incluye actividades, excursiones y talleres en inglés, reforzando su posicionamiento como centro comprometido con el desarrollo integral de niños y jóvenes.