Uno de los dos supervivientes de la tragedia de Cartagena es el paterista de Argelia: a prisión por 3 homicidios imprudentes

Las claves

Las claves Generado con IA El paterista de la patera argelina es uno de los dos supervivientes de la tragedia ocurrida cerca de Cartagena, con al menos tres fallecidos confirmados. Ha sido detenido y enviado a prisión provisional, acusado de tres homicidios imprudentes y favorecimiento de la inmigración irregular. La Policía investiga si hay más víctimas, ya que se sospecha que la embarcación partió con unas 20 personas y se han encontrado cinco cadáveres en el mar. El superviviente permanecerá en el hospital hasta recibir el alta y se investigará su testimonio para esclarecer cuántas personas viajaban realmente en la patera.

Las sospechas de la Policía Nacional se han confirmado: el paterista era uno de los dos supervivientes de un viaje en patera que se inició en Argelia y que ha terminado en tragedia con tres muertos -de momento-.

Desde la Delegación del Gobierno de Murcia se confirma que su rol era el de "paterista" de la embarcación que fue avistada por un buque militar francés y que se la arrestó "acusado de tres homicidios imprudentes y favorecimiento de la inmigración irregular".

Lo que falta por determinar es la cifra de homicidios. Todo ello, debido a que en la embarcación había tres ciudadanos argelinos fallecidos, pero la Policía Nacional sospecha que fueron tirando cadáveres durante su travesía a la deriva: "La patera ha llegado con dos hombres jóvenes moribundos y tres muertos, pero dicen que en la patera, al menos, viajaban 20 personas y han ido tirando cuerpos por la borda".

Tal hipótesis se vio reforzada este martes por la noche, debido a que el crucero Sapphire Princess encontró cinco cadáveres en el mar, exactamente, a 140 millas al este de Cabo de Palos, en la costa cartagenera, y la patera en cuestión fue rescatada a 25 millas de las playas de Cartagena.

De momento, la Delegación del Gobierno se mantiene cauta, a la espera de que la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) aclare si hay relación entre esa patera y los cuerpos sin vida que fueron localizados flotando en alta mar.

"Hay una investigación abierta para esclarecer las circunstancias del suceso", según remarca la Delegación. "No se puede confirmar que los cincos fallecidos viajaran en la misma patera a la deriva rescatada por un buque francés el pasado lunes y en la que se localizó a cinco personas, tres de ellas fallecidas".

Las pesquisas practicadas hasta ahora por la UCRIF sostienen que la embarcación, cargada con una tripulación de inmigrantes, el 1 de abril zarpó desde algún punto del litoral de Argelia y acabó a la deriva durante 19 días, lo que posiblemente provocó que los tripulantes sufrieran golpes de calor, deshidratación... De forma que a Cartagena solo llegaron 5 en la patera: 3 fallecidos y 2 supervivientes que ingresaron en el Hospital Santa Lucía.

De la información recabada se concluyó que uno de ellos era el paterista y este jueves ha prestado declaración por videoconferencia, debido a que sigue hospitalizado.

La portavoz del Tribunal Superior de Justicia ha confirmado que "se ha acordado su ingreso en prisión provisional, en módulo hospitalario". Cuando reciba el alta ingresará en prisión y se tomará declaración al único tripulante que ha sobrevivido a la travesía, convertido en testigo clave, para aclarar cuántas personas se subieron a esa patera el 1 de abril y acabaron muriendo en la última tragedia que se cobran las mafias que trafican con seres humanos.