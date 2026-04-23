San Javier inaugura la exposición 'Poéticas de la ruina', de Miriam Martínez Abellán: 50 obras sobre tiempo y feminidad

Las claves

Las claves Generado con IA El Museo de San Javier inaugura la exposición 'Poéticas de la ruina' de Miriam Martínez Abellán, con más de 50 obras creadas entre 2022 y 2024. La muestra reflexiona sobre la fragilidad del tiempo, la memoria, la identidad y los roles de género, con especial énfasis en la feminidad y el espacio doméstico. La artista utiliza técnicas contemporáneas como collage, fotomontaje e instalaciones para transformar objetos cotidianos en vehículos de memoria y crítica social. Se incluyen obras inéditas que incorporan fotografías históricas del Archivo Municipal de San Javier, y se ofrecen visitas guiadas gratuitas los días 2 y 23 de mayo.

El Museo de San Javier, emblemático espacio cultural del municipio, inaugura mañana la exposición “Poéticas de la ruina”, un ambicioso proyecto de la artista visual cieza Miriam Martínez Abellán que coincide con la celebración de sus 30 años de trayectoria ininterrumpida.

Esta muestra, impulsada por el Plan de Espacios Expositivos (EXE) de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Región de Murcia, invita al público a reflexionar sobre la fragilidad inherente del tiempo y las infinitas posibilidades de reconstrucción personal y colectiva.

Con más de 50 obras realizadas entre 2022 y la actualidad, la exposición reúne piezas que profundizan en las temáticas centrales de la obra de Martínez Abellán: la memoria como hilo conductor de la existencia, la construcción de la identidad en un mundo efímero, la vulnerabilidad de lo humano y una mirada crítica hacia los roles de género.

Particularmente, la artista pone el foco en la feminidad como ayuda de una mejor sociedad, explorando el peso simbólico y real del espacio doméstico en la vida de las mujeres, un tema que atraviesa toda su producción artística con una sensibilidad poética y disruptiva.

Miriam Martínez Abellán emplea un repertorio contemporáneo, incluyendo collage, fotomontaje, instalaciones site-specific y piezas audiovisuales, para transformar materiales aparentemente efímeros en potentes vehículos de memoria y crítica social.

Revistas antiguas, postales desvaídas, fotografías familiares en blanco y negro y objetos cotidianos con carga histórica se convierten en sus manos en herramientas para desmontar y repensar el presente, cuestionando las narrativas dominantes sobre el paso del tiempo y la pérdida.

En un gesto especial por el 30 aniversario del Museo de San Javier, la artista ha creado ex profeso la serie “Cuestión de Lugar”, compuesta por fotomontajes que incorporan reproducciones de fotografías históricas del Archivo Municipal de San Javier.

Estas obras proponen una lectura íntima y conmovedora de las huellas que el tiempo deja tanto en uno mismo, así como los recuerdos personales que se marchitan, dialogando directamente con el legado cultural del municipio y reforzando el rol del museo como custodio de la historia local.

La inauguración de “Poéticas de la ruina” tendrá lugar este viernes 24 de abril en la sala de exposiciones del Museo de San Javier, y la muestra permanecerá abierta al público hasta el 24 de mayo con un horario amplio y accesible: de martes a sábado, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Para mejorar la experiencia de los visitantes, se han programado dos visitas guiadas gratuitas a cargo de la propia Miriam Martínez Abellán, los días 2 y 23 de mayo a las 12:00 horas, donde la artista compartirá anécdotas de su proceso creativo, las inspiraciones detrás de cada serie y las conexiones personales que la unen con el territorio de San Javier.