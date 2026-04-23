Iberdrola Inmobiliaria lanza Íkono Homes en Nueva Condomina: 174 viviendas premium en el norte de Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA Iberdrola Inmobiliaria lanza Íkono Homes en Nueva Condomina, Murcia: 174 viviendas premium en dos torres de diseño moderno. El proyecto busca redefinir la calidad de vida en Murcia, con viviendas de 1 a 4 dormitorios, garaje, trastero y opciones exclusivas como áticos con jacuzzi y piscina privada. Íkono Homes incluye instalaciones como un Oasis Tropical de 800 m², gimnasio, zonas deportivas, espacios de coworking, gastro-bar y spa para mascotas, todo con alta eficiencia energética. La iniciativa generará miles de empleos y contribuirá a transformar el norte de Murcia en una nueva centralidad urbana equipada con infraestructuras de primer nivel.

Iberdrola Inmobiliaria ha puesto en marcha la comercialización de Íkono Homes: su proyecto residencial más ambicioso hasta la fecha en la Región de Murcia. Esta promoción, ubicada en la zona de la Nueva Condomina, consta de 174 viviendas distribuidas en dos torres con un diseño moderno que aspiran a convertirse en un emblema del skyline murciano.

La compañía explica en un comunicado que el desarrollo responde a la creciente demanda de una vivienda de calidad en la ciudad, dirigida a un público que busca entornos modernos y completos para "formar ecosistemas familiares sólidos", con todos los servicios necesarios al alcance.

Juan Castellano, consejero delegado de Iberdrola Inmobiliaria, ha subrayado que este lanzamiento va más allá de una simple promoción inmobiliaria. Según sus palabras, representa el arranque de la mayor transformación urbana en el norte de Murcia en las últimas décadas, posicionando a la compañía como el principal impulsor de la Murcia del futuro.

El proyecto se asienta en una de las parcelas más privilegiadas de Nueva Condomina y tiene como objetivo redefinir los estándares de calidad de vida en la ciudad, consolidando un sector que supera los dos millones de metros cuadrados y donde la empresa prevé desarrollar casi un millar de viviendas en los próximos años.

Esta iniciativa no solo supone un reto ambicioso para Iberdrola Inmobiliaria, sino también un potente motor económico para la zona. Castellano ha destacado que el despliegue de estos proyectos residenciales generará miles de empleos directos e indirectos en sectores como la construcción, la ingeniería y los servicios asociados.

Además, contribuirá a aliviar la escasez de oferta de vivienda de calidad que afecta a Murcia, transformando un entorno hasta ahora periférico en una nueva centralidad urbana equipada con infraestructuras comerciales, deportivas, de ocio y transporte público de primer nivel.

Íkono Homes se presenta como un verdadero ecosistema integral de bienestar, diseñado meticulosamente para maximizar la luz natural y la eficiencia energética. Las viviendas abarcan de 1 a 4 dormitorios, todas equipadas con garaje y trastero, y destacan por opciones premium como plantas bajas con piscina privada o áticos con jacuzzi, piscina privada y vistas panorámicas. El complejo incorpora, sin competencia en el mercado regional, está pensado para satisfacer las necesidades de las familias modernas.

Boceto de una de las torres de Íkono Homes

Entre las instalaciones destacadas se encuentra el Oasis Tropical, una impresionante lámina de agua de 800 metros cuadrados con efecto playa, piscinas para adultos y niños, sauna finlandesa y hammam.

La oferta deportiva incluye una zona de esparcimiento infantil y juvenil para fútbol sala y básquet, área de crossfit outdoor, gimnasio de última generación y un exclusivo campo de recreo para golf tipo pitch and putt.

Además, hay espacios de coworking totalmente equipados para el teletrabajo, un gastro-bar con cocina de diseño y un innovador spa para el cuidado de mascotas, todo ello con una gran calidad energética que incluye tecnologías inteligentes y procesos constructivos sostenibles para reducir las emisiones de CO2.

La visión estratégica de Iberdrola Inmobiliaria trasciende Nueva Condomina y se extiende hacia la pedanía de Guadalupe, donde la compañía ya ha consolidado promociones exitosas como Mirador de los Jerónimos I y II o Qintal Homes.

En esta zona, ha innovado con modelos como el Build to Rent, adaptados a jóvenes profesionales y al entorno universitario.

La conexión entre ambos da lugar al Eje Norte de Murcia, un territorio moderno que abandona el concepto de periferia para situarse como el destino preferido para vivir, garantizando una ciudad más conectada, sostenible y próspera.

Iberdrola Inmobiliaria, mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad y la innovación en todos sus desarrollos a nivel nacional e internacional.