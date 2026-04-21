Empresarios de San Javier se forman en IA para revolucionar el turismo local a través de herramientas innovadoras

Las claves

Las claves Generado con IA Empresarios turísticos de San Javier asisten a un curso gratuito sobre Inteligencia Artificial organizado por la Concejalía de Turismo y Playas. La formación, impartida por la experta Silvana López, abarca modelos de IA como Claude, Gemini, Copilot y herramientas prácticas de traducción, diseño gráfico y creación de contenido visual. Durante el curso se analizaron casos reales de uso de IA en hoteles, restaurantes y circuitos turísticos, con debates sobre oportunidades y desafíos éticos. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística y cuenta con fondos europeos NextGenerationEU para promover la digitalización y competitividad del sector.

Los representantes de diversas empresas locales vinculadas al sector turístico han participado hoy en un curso de formación gratuito organizado por la Concejalía de Turismo y Playas de San Javier.

Esta iniciativa, dedicada íntegramente a la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al ámbito turístico, forma parte de un ambicioso programa de capacitación diseñado para impulsar la modernización y competitividad de las pymes locales en un mercado cada vez más digitalizado.

El evento, que ha congregado a profesionales del alojamiento, restauración y agencias de viajes, entre otros, representa un paso clave en la transformación del tejido empresarial de San Javier hacia prácticas innovadoras y sostenibles.

La sesión ha sido inaugurada por la concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, quien resalta la relevancia estratégica de esta formación en el contexto actual.

"Este curso nos ayudará a comprender cómo aplicar la inteligencia artificial en el sector de manera práctica, responsable y alineada con los retos actuales de sostenibilidad y competitividad, descubriendo el potencial real de la IA en nuestras empresas", afirma Masegosa.

A su vez, subraya el compromiso del Ayuntamiento con la actualización tecnológica de las empresas locales. Su intervención sirve como motivación inicial para los asistentes, muchos de los cuales expresaron interés por integrar estas herramientas en su día a día operativo.

El curso ha sido impartido por Silvana López, reconocida consultora especializada en Inteligencia Artificial con amplia experiencia en aplicaciones sectoriales.

Formación en inteligencia artificial para empresarios del sector turístico de San Javier

Durante la jornada, López ha presentado un panorama completo de modelos de lenguaje avanzados más allá del popular ChatGPT, incluyendo opciones como Claude, Gemini y Copilot, cada uno adaptado a necesidades específicas de los usuarios según su volumen de operaciones o tipo de contenido generado.

Además, se ha profundizado en herramientas prácticas especialmente útiles para el sector turístico, tales como plataformas de traducción automática de alta precisión, generadores de diseño gráfico automatizado, creadores de contenido visual personalizado y herramientas para la generación de imágenes realistas o artísticas.

Los participantes han podido explorar casos reales de implementación en hoteles, restaurantes y circuitos turísticos, lo que generó un animado debate sobre oportunidades y desafíos éticos.

Esta acción formativa supone el tercer curso dentro del conjunto de iniciativas educativas incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de San Javier.

Dicho plan se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, que buscan promover un turismo resiliente, inclusivo y tecnológicamente avanzado.

El Ayuntamiento de San Javier continúa así su labor de apoyo al sector privado, fomentando la digitalización como eje para la recuperación post-pandemia y la preparación ante futuros retos globales como la transición ecológica y la competencia internacional.