Vox solo apoyará la Ley de Vivienda Asequible del PP en Murcia si hay "prioridad nacional" frente a inmigrantes

La negociación de la Ley de Vivienda Asequible de Murcia vuelve a dejar una imagen conocida. Vox apretando para condicionar el texto, a pesar de que ya no tiene la llave de la Asamblea Regional por las salidas del partido provocadas por la purga de Santiago Abascal, y el PP tratando de conservar su margen de maniobra.

En el centro del debate aparece la propuesta del portavoz del partido de extrema derecha, Rubén Martinez Alpáñez: "La prioridad nacional". Es decir, los ciudadanos españoles deben tener acceso a una vivienda antes que un ciudadano inmigrante.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, se limita a decir que esa propuesta será “valorada” y “estudiada”.

Este lunes, los portavoces parlamentarios han celebrado una reunión, para reactivar el diálogo para sacar adelante una norma clave para el Gobierno autonómico que preside Fernando López Miras.

Vox ha acudido con una postura tajante: “Los españoles deben estar primero”. Es decir, la ley debe recoger de forma expresa un criterio para darles preferencia en el acceso a vivienda pública o protegida frente a cualquier ciudadano inmigrante.

Esto demuestra que Vox Murcia vuelve a primar el mandato de Santiago Abascal frente a una norma que pretende ayudar a construir 25.000 viviendas, durante los próximos cinco años, para paliar el complicado escenario que presenta el sector inmobiliario para los jóvenes que quieren emanciparse en la Región de Murcia.

Martinez Alpañez en rueda de prensa

El PP, en cambio, evita asumir ese planteamiento con tintes racistas de forma inmediata y prefiere no cerrar la puerta, pero Segado tampoco se ha comprometido en público a acatar esa cláusula en una comunidad con un gran flujo de inmigrantes que son el motor de uno de sus sectores más pujantes: la agricultura.

Martínez Alpañezha aprovechado la rueda de prensa posterior para endurecer el tono y presentar la propuesta como una cuestión de prioridad política y social.

El portavoz de Vox también trata de vincular su postura con una idea de coherencia política. A juicio de Martínez Alpañez, la vivienda no puede tratarse como un asunto técnico aislado, sino como una prioridad que debe beneficiar antes que nada a quienes forman parte del país.

Su mensaje, en esencia, fue que la ley debe reflejar ese principio sin ambigüedades. Esa insistencia se enmarca además en la línea que Vox ha defendido en otras iniciativas recientes, donde ha reclamado prioridad para los españoles en el acceso a ayudas y vivienda social.

"Miren los datos: en Murcia, el precio del alquiler ha subido un 25% en dos años, y las listas de espera para vivienda protegida están saturadas". "Si quieren nuestro sí, que incluyan esta cláusula ya", según sostiene el nuevo portavoz de Vox en la Región de Murcia.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, se ha limitado a subrayar que "la cuestión será estudiada y valorada", sin adelantar todavía una posición definitiva del PP.

"Agradecemos la propuesta de Vox y la estudiaremos con el detalle que merece. El PP quiere una ley consensuada que resuelva problemas reales sin generar otros nuevos", resalta con un tono seguro el portavoz popular

Segado, portavoz del PP, ante los medios

Segado ha tratado de dejar claro que el objetivo del PP es sacar adelante una ley útil y viable. En la práctica, su mensaje fue que el texto todavía está en fase de análisis y que cualquier cambio relevante debe encajar en el marco jurídico y en la estrategia general del Gobierno regional.

La distancia entre ambos partidos no impide, sin embargo, que sigan sentados en la misma mesa. La propia dinámica de las últimas semanas demuestra que el Gobierno regional necesita el apoyo de Vox para sacar adelante la ley, mientras que la formación de Martínez Alpañez quiere aprovechar esa posición para introducir cambios.

Entre ellos, la prioridad a los españoles en el acceso a vivienda se ha convertido en uno de los puntos más simbólicos de la negociación. Ese elemento, más allá de la técnica legislativa, protagoniza la disputa política sobre el modelo de acceso a la vivienda y el papel que deben tener los criterios de nacionalidad, arraigo o preferencia social.

La rueda de prensa deja, por tanto, un mensaje doble. Vox vuelve a exhibir firmeza y a colocar su bandera ideológica en el centro del debate frente a las necesidades de los jóvenes murcianos.

El PP, por su parte, respondió con una fórmula menos rotunda, sin cerrar la puerta pero sin comprometerse de inmediato, en una estrategia que parece diseñada para ganar tiempo y mantener abierta la negociación.