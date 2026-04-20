Tres argelinos muertos y dos supervivientes en una patera rescatada en Cartagena: "Iban 20, han tirado cuerpos al mar"

Vista aérea de una embarcación de Salvamento Marítimo rescatando a una patera en alta mar. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Una patera procedente de Argelia fue rescatada tras 19 días a la deriva cerca de Cartagena con tres inmigrantes muertos y dos supervivientes. Se estima que en la embarcación viajaban unas 20 personas, pero muchos cuerpos habrían sido arrojados al mar durante la travesía. Los dos supervivientes, ingresados en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, presentan cuadros de deshidratación y desnutrición. La UCRIF investiga si los supervivientes tienen vínculos con la mafia que organizó el viaje y si uno de ellos pudo ser el responsable de arrojar cuerpos al mar.

Durante 19 días han navegado a la deriva en una patera y la mayoría ha muerto en el intento de llegar al sueño europeo. La embarcación zarpó desde Argelia y ha sido avistada por un buque militar francés antes de ser rescatada hasta el puerto de Cartagena por la embarcación Salvamar Draco con tres inmigrantes muertos.

Las mafias que se lucran con la inmigración irregular vuelven a estar detrás de esta nueva tragedia en la mar. "Parece ser que zarparon de Argelia y estaban a la deriva desde el 1 de abril", tal y como apuntan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

"La patera ha llegado con dos hombres jóvenes moribundos y tres muertos, pero dicen que en la patera, al menos, viajaban 20 personas y han ido tirando cuerpos por la borda".

De forma que la tragedia podría ser mayor. La UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) abrirá una investigación para esclarecer si alguno de los dos supervivientes tiene algún tipo de vínculo con la mafia que había organizado el viaje, incluso si alguno de ellos es el paterista.

Todo ello, con el objetivo de esclarecer si realmente han muerto otros veinte inmigrantes durante el viaje y sus cuerpos han sido lanzados al mar. "Se cree que uno pudo tirar al resto por la borda. Pero no se sabe con certeza", tal y como remarcan fuentes policiales.

Están deshidratados

De momento, los dos supervivientes han ingresado en el Hospital Santa Lucía de Cartagena con cuadros de deshidratación y desnutrición, por lo que aún es pronto para tomarles declaración.

Desde la Delegación del Gobierno en Murcia se ha detallado la patera a la deriva se encontraba a 25 millas de la costa cartagenera.

"La embarcación Salvamar Draco de Salvamento Marítimo se ha desplazado al lugar, y ha procedido al trasbordo de los 2 supervivientes y de los 3 fallecidos para su traslado al Puerto de Santa Lucía de Cartagena", tal y como han explicado un portavoz de la Delegación.

"Ya en el puerto, se ha realizado el levantamiento de los cadáveres y los inmigrantes supervivientes han sido atendidos por Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde quedan bajo custodia de la Policía Nacional".