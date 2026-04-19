Edicson Ruiz protagoniza un concierto sublime con el contrabajo con una obra escrita por el uruguayo Efraín Oscher

Las claves

Las claves Generado con IA Edicson Ruiz fue el protagonista de un concierto con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, interpretando una obra escrita especialmente para él por Efraín Oscher. El evento se celebró en el Auditorio Víctor Villegas bajo la dirección del venezolano Christian Vásquez y con un público entregado. El programa incluyó el 'Concierto para contrabajo' de Oscher y 'Sherezade' de Rimski-Korsakov, donde el concertino Darling Dyle tuvo un papel destacado. El concierto fue resaltado por su combinación de virtuosismo contemporáneo y repertorio sinfónico, reflejando el compromiso de la orquesta con la diversidad y la excelencia.

Un contrabajo puede sonar profundo, rotundo y elegante, pero también puede convertirse en el centro de un espectáculo y de una velada única.

Esa ha sido la propuesta de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en su concierto con el contrabajo de Edicson Ruiz y Christian Vásquez a la batuta.

Todo ello, con un escenario único, el Auditorio Víctor Villegas, y un público entregado a este concierto que ha sido programado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

El programa ha incluido la obra que el compositor uruguayo Efraín Oscher ha escrito expresamente para el intérprete nacido en Caracas: Edicson Ruiz. Se trata del ‘Concierto para contrabajo’ que ocupó la primera parte del recital y que ha estado dirigido por el maestro venezolano Christian Vásquez.

Esta propuesta musical ha combinado la creación contemporánea con un repertorio sinfónico de gran fuerza expresiva y, en la segunda parte, la orquesta interpretará ‘Sherezade’, una de las obras más célebres de Nikolái Rimski-Korsakov, inspirada en los relatos deLas mil y una noches.

En esta pieza, el concertino de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Darling Dyle, ha asumido el papel solista, fundamental en la narrativa musical de la obra, para deleite del público asistente.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, destaca que este concierto “vuelve a reflejar el compromiso de la sinfónica regional con la diversidad estética y la excelencia interpretativa”.

Además, según Cebrián, lo hace reuniendo el talento de un gran solista internacional con dos obras que han llevado al público “a un viaje sonoro entre el virtuosismo contemporáneo y el exotismo sinfónico”.