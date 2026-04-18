López Miras descarta negociar los presupuestos de Murcia con Antelo y Martínez tras dejar Vox: "El PP pacta con partidos"

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, este martes, durante su intervención en 'Wake Up, Spain!' David Morales

Las claves

Las claves Generado con IA López Miras, presidente de Murcia, descarta negociar los presupuestos autonómicos con los diputados Antelo y Martínez tras su salida de Vox. El PP de Murcia insiste en que solo pactará con partidos políticos, no con personas individuales, para dar estabilidad y confianza a la sociedad. López Miras pide a Vox responsabilidad y que no bloqueen iniciativas clave, como la Ley de Vivienda Asequible para construir 25.000 viviendas en cinco años. El PP cuenta con 21 diputados y necesita 23 para la mayoría, por lo que la situación tras la escisión en Vox complica los acuerdos parlamentarios.

El PP de la Región de Murcia no dará la espalda a Vox, tras perder la llave que tenían los de Santiago Abascal para sacar adelante o frenar cualquier iniciativa que se votara en la Asamblea Regional.

“Entiendo que ahora, lo normal, es que se puedan hacer muchas especulaciones, pero la realidad es que lo que entendemos en el Partido Popular que da credibilidad, confianza y estabilidad a la sociedad son los acuerdos entre partidos políticos, y por tanto, el Partido Popular llegará a acuerdos con partidos no con personas”.

Esta ha sido la reflexión de calado que ha realizado Fernando López Miras, en su participación en la última edición de Wake Up, Spain!, "un foro de referencia política y empresarial", según lo ha definido.

De esta forma, el presidente de Murcia y líder del PP murciano despeja cualquier duda sobre la posibilidad de negociar los próximos presupuestos autonómicos con los dos diputados que han pasado del Grupo Parlamentario Vox al Grupo Mixto: José Ángel Antelo y Virginia Martínez.

El PP cuenta con 21 diputados y para alcanzar la mayoría en las votaciones de la Asamblea Regional se necesitan 23 votos. En esta legislatura, los populares pactaban con los 9 parlamentarios de Vox, pero la purga de Santiago Abascal ha dejado al grupo de extrema derecha con 7 diputados y sin la llave en los debates del Parlamento.

Tras presionar la cúpula del partido a José Ángel Antelo para dejar la presidencia del partido en Murcia, eso ha desencadenado la salida de Virginia Martínez por no compartir la decisión de Abascal. De modo que los populares pueden sacar adelante sus iniciativas con los votos de los dos nuevos diputados del Grupo Mixto, sin embargo, López Miras desecha la opción de negociar unos presupuestos autonómicos sin Vox.

"Creo que es importante para que no haya especulaciones". "El Partido Popular pacta con con partidos y no con personas", según ha insistido el jefe del Ejecutivo regional y líder del PP murciano.

López Miras, atendiendo a los medios de comunicación en Madrid, a su llegada al foro Wake Up, Spain! Sara Fernández

López Miras justifica que su postura no es una decisión personal, sino que se corresponde con "los principios" del Partido Popular. "Es lo que da certidumbre y genera confianza a la sociedad que los acuerdos sean con partidos políticos, no con personas".

No obstante, el presidente murciano ha remarcado que no le saldrá gratis a los de Abascal que el PP les siga viendo como un socio político en la Asamblea Regional: “Lo que también vamos a pedir a Vox es la responsabilidad de no bloquear y de no generar situaciones de inestabilidad”.

De hecho, el jefe del Ejecutivo regional ha puesto como ejemplo la Ley de Vivienda Asequible que paralizaron en el Parlamento los diputados de Santiago Abascal y les ha pedido "responsabilidad" para sacar adelante una norma que pretende ayudar a construir 25.000 viviendas durante los próximos cinco años, para paliar el complicado escenario que presenta el sector inmobiliario para los jóvenes que quieren emanciparse.

“Vox tiene que llegar ya al momento de la responsabilidad", según ha insistido López Miras, en alusión tanto a cuestiones que afectan a los murcianos como al resto de comunidades autónomas.

"No puede haber bloqueados gobiernos, simplemente, por intereses políticos". A juicio del presidente murciano, "el PP tiene unos principios muy claros", y partiendo de las cuestiones "particulares" de cada autonomía, se debe establecer un "marco general" para cerrar pactos de gobierno con Vox.

"Ahora vamos a ver lo que se retrasa Castilla y León por las elecciones andaluzas”. "No podemos tener parado un gobierno con lo que eso supone para decisiones diarias en sanidad y educación que son cuestiones importantes para los ciudadanos que están pendientes de que llegue el momento electoralmente más interesante para Vox”. "Tiene que imponerse la responsabilidad"