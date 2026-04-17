El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier contará con Sergio Peris Mencheta, Lydia Bosch o Luz Casal

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier celebrará su 56ª edición del 31 de julio al 23 de agosto con destacadas figuras nacionales e internacionales. Sergio Peris Mencheta presentará 'Blaubeeren', una reflexión sobre el Holocausto basada en hechos reales, el 8 de agosto. Lydia Bosch regresa a los escenarios tras 37 años con 'Fedra, en los infiernos', mientras que la compañía peruana La Plaza ofrecerá un 'Hamlet' interpretado por actores con síndrome de Down. Luz Casal cerrará el festival el 23 de agosto con un concierto en el que presentará su último disco y homenajeará a grandes mujeres de la música.

Edición tras edición se mejora el cartel del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Ya son 56 años contando con destacadas figuras de la escena cultural nacional e internacional.

Este año se seguirá el mismo guion, desde el 31 de julio y hasta el 21 de agosto, al contar con el director Sergio Peris Mencheta, con su último montaje, Blaubeeren (8 de agosto), una reflexión sobre el horror del Holocausto.

La obra es la versión en español del texto Here There Are Blueberries, de Moisés Kaufman y Amanda Gronich, y se basa en la historia real de un álbum fotográfico llegado al Museo del Holocausto de Estados Unidos, cuyas imágenes revelan a oficiales nazis disfrutando del ocio junto al campo de concentración de Auschwitz.

La actriz Lydia Bosch volverá a los escenarios después de 37 años con Fedra, en los infiernos (22 de agosto), escrita y dirigida por José María del Castillo.

Estrenada días antes en el Festival de Mérida, esta versión del mito clásico presenta a una Fedra que, atormentada por su amor prohibido y su pasado, pacta con las Moiras para reescribir su destino. Bosch ha destacado el desafío de interpretar una Fedra “humana, vulnerable, poderosa y libre”, capaz de conectar con el público desde una mirada actual.

Desde Perú llegará la compañía La Plaza con su aclamado Hamlet (14 de agosto), dirigido por Chela De Ferrari e interpretado por personas con síndrome de Down.

Esta original versión del clásico de Shakespeare mezcla fragmentos del texto original con vivencias reales de los intérpretes, proponiendo una reflexión sobre los sueños, la identidad y el papel de la diferencia en la sociedad.

La afamada cantante Luz Casal pondrá el broche final al festival, el 23 de agosto con un concierto que presentará su último disco, Me voy a permitir.

En este trabajo, la artista rinde homenaje a mujeres como Amália Rodrigues y Mercedes Sosa e incluye versiones y nuevas composiciones producidas junto a Paul “Wix” Wickens, colaborador habitual de Paul McCartney. El repertorio incluirá también algunos de los grandes éxitos de su extensa y premiada carrera.

Luz Casal, protagonista musical del 56º Festival Internacional de San Javier, donde cerrará la edición el 23 de agosto con su gira "Me voy a permitir"

En el apartado de danza, el festival contará con la presencia de la bailaora y coreógrafa malagueña Rocío Molina (16 de agosto), referente del flamenco contemporáneo, que presentará Calentamiento.

Con dirección musical de Niño de Elche y textos de Pablo Messiez, la pieza convierte el previo al espectáculo en una experiencia escénica completa. “Es una combustión lenta, sudor, respiración, fiesta, ausencia, amor y, sobre todo, alivio”, ha expresado la artista, distinguida con el León de Plata de la Bienal de Venecia en 2022.