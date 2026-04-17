Esther Muñoz ensalza al PP de Feijóo como alternativa “seria, rigurosa y útil de estabilidad" frente al Gobierno de Sánchez

Fernando López Miras y Esther Muñoz, durante la Junta Directiva Abierta del PP de la Región de Murcia celebrada en Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA Esther Muñoz destaca al PP de Feijóo como alternativa seria y útil frente al Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Congreso elogia la gestión de los diputados murcianos y el liderazgo de Fernando López Miras como ejemplo de estabilidad. López Miras reivindica las políticas del PP en la Región de Murcia, como las ayudas a autónomos y la bajada de impuestos, frente a la gestión del Gobierno central. Ambos dirigentes critican la acción del Ejecutivo de Sánchez, acusándolo de perjudicar a la Región de Murcia en materias clave como agua, financiación e infraestructuras.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, ha puesto en valor en Murcia el trabajo de los diputados populares de la comunidad murciana y ha situado al presidente autonómico, Fernando López Miras, como uno de los grandes referentes de estabilidad dentro del Partido Popular.

Muñoz ha defendido que, frente a la tensión política que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez, el PP de Alberto Núñez Feijóo ofrece una alternativa “seria, rigurosa y útil” para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.

Muñoz ha intervenido en la Junta Directiva Abierta celebrada en Murcia, donde ha destacado la labor constante de los parlamentarios del PP de la Región de Murcia, a quienes ha atribuido un papel clave tanto en la defensa del proyecto nacional del partido como en la reivindicación de los intereses de la comunidad autónoma.

En su opinión, los diputados murcianos trabajan cada día para atraer inversiones, reclamar infraestructuras y evitar que la Región quede relegada por parte del Ejecutivo central.

Esther Muñoz, miembro del Congreso de los Diputados. EFE

La dirigente popular ha subrayado además que la política útil pasa por “soluciones” y no por “crispación”, y ha defendido que el liderazgo de López Miras representa precisamente esa forma de gobernar basada en la estabilidad, la gestión y la cercanía a los ciudadanos.

En ese sentido, ha recalcado que el presidente murciano encarna una manera de hacer política que contrasta con la inestabilidad que, a su juicio, genera el actual Gobierno de España.

Por su parte, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y líder del PP murciano, ha acompañado a Esther Muñoz durante este acto y ha aprovechado su intervención para cargar contra la gestión de Pedro Sánchez.

El dirigente regional ha asegurado que, frente a un Ejecutivo que considera “centrado en sus causas judiciales” y en permanente división interna, el Partido Popular ofrece una alternativa “real, seria y rigurosa” encabezada por Alberto Núñez Feijóo.

López Miras ha afirmado que las soluciones que el PP aplica en la Región de Murcia son un ejemplo de cómo, según él, sí se pueden poner en marcha políticas eficaces para mejorar la vida de la gente.

Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. EFE

Entre esas medidas ha destacado las ayudas a los autónomos, un colectivo al que ha definido como especialmente vulnerable cuando tiene que afrontar bajas por enfermedad o accidente. Según ha señalado, el Gobierno regional ha aprobado una medida pionera en España para ofrecer ayudas de hasta 700 euros en esos casos.

El presidente murciano ha insistido en que la Región de Murcia está demostrando que es posible crecer económicamente y generar empleo con políticas basadas en la bajada de impuestos, en contraste con lo que ha definido como la estrategia fiscal del Ejecutivo de Sánchez.

También ha denunciado lo que considera castigos del Gobierno central en materia de agua, financiación e infraestructuras, tres asuntos que siguen siendo, a su juicio, determinantes para el futuro de la comunidad.

En su discurso, López Miras ha afirmado que el Gobierno de Sánchez perjudica de forma diaria a los ciudadanos y, de manera especial, a la Región de Murcia.

López Miras junto al presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez. EFE

Ha reprochado al presidente del Ejecutivo que, cuando no toma decisiones, “es malo”, pero que cuando sí las adopta, “es peor”, una frase con la que ha querido sintetizar su crítica a la acción del Gobierno central.

El líder del PP murciano también ha tenido palabras de elogio para Esther Muñoz, a quien ha definido como “una mujer valiente, una de las voces más claras y rotundas y una de las mentes más lúcidas de la política española”.

López Miras ha concluido señalando que es un orgullo contar con ella siempre que el Partido Popular y la Región de Murcia la han necesitado.

Muñoz, por su parte, ha cerrado su intervención poniendo el foco en la estabilidad que, en su opinión, aporta López Miras frente a la tensión política de Madrid.

También ha defendido que el trabajo de los diputados populares murcianos no solo responde a los intereses de la comunidad, sino que contribuye a reforzar el proyecto político del PP en todo el país.