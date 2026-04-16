Miras anuncia que el Gobierno de Murcia dará "ayudas directas" de 700 euros a los autónomos que sufran una baja

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Murcia dará ayudas directas de hasta 700 euros a autónomos que sufran una baja por enfermedad o accidente. La ayuda cubrirá la cuota de cotización a la Seguridad Social durante un máximo de dos meses para quienes no puedan trabajar por baja. La medida cuenta con una partida de 2 millones de euros y beneficiará a los más de 106.000 autónomos de la Región de Murcia. Esta iniciativa se suma a otros programas autonómicos como la Cuota Cero Ampliada y ayudas específicas al comercio.

En plena subida de los costes de producción para muchos trabajadores autónomos, a causa de guerras como la que impulsa Estados Unidos en Irán, el Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado una medida que beneficiará al colectivo autónomo de esta comunidad: no pagará la cuota de su cotización en caso de baja por enfermedad.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha aprovechado su comparecencia en la Asamblea Regional de este jueves, para anunciar que su Ejecutivo autonómico "pagará" una ayuda a los autónomos, asumiendo su cuota a la Seguridad Social por un periodo máximo de 2 meses, cuando se encuentre "de baja por enfermedad" o "por un accidente".

Esta medida, según ha detallado López Miras, permitirá que los trabajadores por cuenta propia no tengan que seguir pagando su cotización mientras carecen de ingresos debido a una baja que les impiede trabajar o subir la persiana de su negocio.

La convocatoria se está ultimando, "se publicará en las próximas semanas", y contará con una partida de 2 millones de euros para ofrecer un colchón a los 106.370 autónomos que hay actualmente en la Región de Murcia, tal y como ha adelantado el jefe del Ejecutivo regional.

"Es una ayuda directa que puede alcanzar los 700 euros por beneficiario, gracias a estas ayudas del Gobierno de la Región, los autónomos se van a poder poner enfermos en esta comunidad".

Críticas al Gobierno

López Miras ha puesto esta iniciativa como ejemplo frente a la política del Gobierno central que ha definido como un "maltrato" a los autónomos, "con un modelo que penaliza" a quienes generan empleo y actividad económica en nuestro país.

"Es una medida justa que los protege en un momento de vulnerabilidad". "Mientras que unos persiguen a los que generan puestos de trabajo y oportunidades, otros trabajamos para hacerles el día a días más fácil".

Esta medida se suma a otras ya puestas en marcha por el Ejecutivo murciano, como la Cuota Cero Ampliada, que cubre los dos primeros años de cotización de nuevos autónomos, así como los 2,7 millones de euros destinados a apoyar específicamente a los autónomos del comercio.