Antelo reclama un congreso a Abascal por convertir Vox "en una SL" que "ha dejado de servir a España para servirse de ella"

José Ángel Antelo, expresidente provincial de Vox en Murcia, posando con la exdiputada de Vox, Virginia Martínez, en la Asamblea Regional.

Las claves

Las claves Generado con IA José Ángel Antelo acusa a Santiago Abascal de convertir Vox en una sociedad limitada al servicio de unos pocos, alejándose de sus principios fundacionales. La crisis interna de Vox en Murcia ha provocado dimisiones y la salida de Antelo y Virginia Martínez, quienes ahora integran el Grupo Mixto y debilitan el control de Vox en la Asamblea Regional. Antelo exige un congreso urgente en Vox para afrontar la descomposición y la pérdida de credibilidad que, según él, atraviesa el partido a nivel nacional. El exlíder de Vox en Murcia denuncia prácticas internas contrarias a la meritocracia, incluyendo nombramientos de familiares y afines, y critica la expulsión de talento dentro del partido.

La crisis orgánica más profunda que vive Vox desde su fundación tiene un epicentro: la Región de Murcia.

En la comunidad donde Santiago Abascal cosechó sus mejores datos electorales en convocatorias nacionales y autonómicas, el partido se desangra, con un goteo continuo de dimisiones, ante la purga orgánica de Abascal que se ha llevado por delante a José Ángel Antelo como presidente de Vox en Murcia.

"Vox parece más una 'SL', una sociedad limitada, que un partido político”. "El partido ha dejado de servir a España para servirse de ella", tal y como ha denunciado el expresidente de Vox en Murcia, este miércoles, en un canutazo con los medios de comunicación, 24 horas después de la dimisión de la diputada Virginia Martínez.

Esta parlamentaria autonómica también ha dado un portazo a Abascal, para pasarse con José Ángel Antelo al Grupo Mixto en la Asamblea Regional, privando a Vox de los votos suficientes para controlar las votaciones en el Hemiciclo. De hecho, el PP tiene 21 diputados y con los sufragios de Antelo y Martínez podría hasta aprobar los próximos presupuestos autonómicos -sin necesidad de negociar con Vox-.

Antelo ha "reclamado" públicamente a Abascal la convocatoria "urgente" de un congreso en la formación de extrema derecha, "para hacer frente a la situación interna que atraviesa el partido" y que ha definido ante los medios de comunicación como de “descomposición, falta de rumbo y pérdida de credibilidad”.

“No se puede mirar hacia otro lado ni dejar al partido en la deriva en la que se encuentra en la Región de Murcia y en el conjunto de España”, tal y como ha recalcado el diputado autonómico, alineándose con la corriente de 'purgados ilustres', como Iván Espinosa de los Monteros, los cuales reclaman un congreso a Santiago Abascal para que la militancia pueda opinar sobre sus decisiones unilaterales.

"Ha convertido el partido en una estructura al servicio de unos pocos”, según ha insistido José Ángel Antelo. "Me preocupa que hoy Vox se parezca más a una sociedad limitada que a un partido político que venía a cambiar las cosas”.

Elecciones andaluzas

Estas declaraciones del expresidente del comité provincial de Vox, se producen en plena precampaña de las elecciones de la Junta de Andalucía donde, una vez más, Abascal sigue con su estrategia de acaparar más focos que el propio candidato del partido en esa comunidad.

Y Antelo ha hecho sangre de ello: "Parece que la cúpula quiere personas dependientes, sin criterio propio, que digan a todo que sí. Están expulsando el talento y debilitando la alternativa que muchos españoles esperaban”.

El diputado autonómico ha llegado a denunciar "prácticas internas" que, a su juicio, "contradicen los principios con los que Vox se presentó ante los ciudadanos".

Todo ello, en referencia a determinados nombramientos de familiares y personas afines en distintas instituciones. "Nos presentamos defendiendo la meritocracia y nos encontramos con situaciones que responden justo a lo contrario. Eso no es lo que se prometió a los españoles ni lo que muchos venimos a defender".