La UCAM impulsa una mayor atención para la mujer deportista en el deporte de élite y la prevención de lesiones

Clausura del Congreso Internacional del Máster en Traumatología del Deporte de la UCAM

Las claves nuevo Generado con IA El Congreso Internacional del Máster en Traumatología del Deporte de la UCAM ha destacado la necesidad de una atención específica para la mujer deportista en el deporte de élite. Expertas abogan por investigaciones propias sobre salud femenina, ciclo menstrual e individualización del entrenamiento para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones. Se han analizado la especialización precoz, las diferencias en lesiones por sexo y la importancia de la prevención basada en el conocimiento de cómo, quién y cuándo ocurren las lesiones. El futuro de la traumatología deportiva apunta a la medicina de precisión, inteligencia artificial, terapias celulares y uso de datos genómicos para revolucionar diagnóstico y tratamiento.

El rumbo de una carrera deportiva puede cambiar en unos segundos, bien por una sobrecarga mal detectada o una lesión que pudo prevenirse.

Sobre esa frontera entre rendimiento, salud y futuro ha girado la segunda y última jornada del Congreso Internacional del Máster en Traumatología del Deporte de la UCAM, celebrada en el Monasterio de Los Jerónimos ante cerca de 200 especialistas.

Uno de los bloques centrales de la jornada ha estado dedicado a la mujer y el deporte, un ámbito en el que las expertas han defendido la necesidad de avanzar con un enfoque propio y más preciso.

Elena Isla, responsable del área médica de la Federación Española de Baloncesto, ha subrayado que “es importante no extrapolar lo que conocemos ya de los varones, sino hacer estudios propios de la mujer”, y ha reclamado más investigación sobre el ciclo menstrual, la individualización del entrenamiento y el déficit energético relativo en el deporte.

En esa misma mesa, coordinada por Ana de la Torre, también se han abordado la especialización precoz y su repercusión músculo-tendinosa, así como la influencia del sexo en las lesiones deportivas de rodilla.

La prevención de lesiones ha ocupado otro de los puntos clave del congreso, con ponencias centradas en la inactividad física, el trabajo multidisciplinar, las particularidades del deporte paralímpico y la valoración funcional.

José María Villalón, jefe de los Servicios Médicos del Atlético de Madrid, ha destacado que esta especialización “hace que tutelemos lo mejor posible al deportista y a la población en general”.

Por su parte, Lluis Til, presidente de SETRADE y jefe de los Servicios Médicos del París Saint-Germain Football Club, ha incidido en que para lograr una prevención real es necesario conocer cómo se produce la lesión, quién la sufre y en qué momento puede aparecer.

La mirada al futuro ha completado una jornada de alto nivel científico en la que también se ha analizado la evolución de la especialidad desde sus orígenes hasta las líneas de trabajo que marcarán los próximos años.

Los expertos han apuntado hacia la medicina de precisión, la inteligencia artificial, las nuevas terapias celulares y el uso de datos genómicos como herramientas clave para transformar el diagnóstico y el tratamiento.

Pedro Lapuente, director del Laboratorio de Medicina de Precisión de Emiratos Árabes Unidos y codirector de la Cátedra de Nanomedicina de la Universidad de Zaragoza, ha afirmado que “lo más importante es el diagnóstico”, y ha defendido que, a partir de una evaluación más completa y basada en datos, será posible seleccionar tratamientos cada vez más eficaces.

Más allá del contenido científico, la clausura del congreso ha vuelto a poner de manifiesto el valor humano de este máster, convertido con el paso de los años en una red de profesionales estrechamente unida. “Es como volver a casa una vez más”, ha reconocido José María Villalón.

Lluis Til ha recordado que la traumatología del deporte “siempre ha tenido en Murcia a través de la UCAM un faro con este máster”, subrayando el papel de la Universidad Católica en el desarrollo del conocimiento en esta especialidad.