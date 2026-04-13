Santomera planta cara al tráfico pesado prohibiendo su paso en la avenida Poeta Julián Andúgar para proteger a los vecinos

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Santomera prohibirá el tráfico pesado en la avenida Poeta Julián Andúgar desde el 4 de mayo para proteger a los vecinos. La medida busca mejorar la calidad de vida y la salud de los habitantes, afectados por la contaminación, el ruido y los atascos causados por vehículos de gran tonelaje. El alcalde Víctor Martínez asegura que la decisión llega tras tres años de trabajo y ante la falta de respuesta de la Administración para financiar la circunvalación. Pese a la restricción, el Ayuntamiento mantiene como objetivo prioritario la construcción de la circunvalación para sacar el tráfico pesado del centro del municipio.

El Ayuntamiento de Santomera prohibirá la circulación de tráfico pesado en la avenida Poeta Julián Andúgar a partir del próximo 4 de mayo. La medida ha sido aprobada por la Junta de Gobierno tras tres años de trabajo para lograr una solución definitiva al paso de vehículos de gran tonelaje por el municipio.

El alcalde, Víctor Martínez, ha explicado que se trata de una decisión “tremendamente meditada” y “más necesaria que nunca”, adoptada desde la responsabilidad institucional y con el objetivo de mejorar la vida de los vecinos, especialmente los de la carretera de Abanilla.

“Después de tres años trabajando para conseguir la circunvalación de Santomera, el equipo de gobierno ha tomado la decisión de prohibir el tráfico pesado en la avenida Poeta Julián Andúgar desde el próximo 4 de mayo”, ha señalado Martínez.

Martínez ha subrayado que esta medida llega después de no haber obtenido respuesta por parte de la Administración del Estado a las peticiones trasladadas por el Consistorio para impulsar la financiación de la circunvalación, en el marco del convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

También ha recordado que se solicitó una reunión al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, sin obtener contestación.“Es una decisión que no es improvisada, que ha sido tremendamente meditada y que es más necesaria que nunca”, ha afirmado.

Martínez ha denunciado que los vecinos de Santomera siguen soportando las consecuencias del tráfico pesado, con contaminación, ruido, atascos y afecciones directas sobre la salud y la calidad de vida.

Circulación de vehículos pesados. EFE

“Mientras ellos nos ignoran, los vecinos y vecinas de Santomera siguen sufriendo las consecuencias de la contaminación, del ruido y de los problemas derivados sobre la salud”, ha lamentado.

El alcalde ha defendido que el Ayuntamiento no puede permanecer inmóvil ante esta situación. “Por eso nos vemos obligados a actuar. Es la hora de actuar, porque la obligación de cualquier gobierno, y la mía como alcalde, es proteger a mis vecinos y vecinas frente a las agresiones constantes que sufren”, ha dicho.

Martínez ha insistido en que la medida responde a la voluntad de proteger el municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. “Santomera no es solo una carretera. Santomera es nuestro hogar”, ha recalcado.

Pese a esta restricción, el Ayuntamiento mantiene como objetivo prioritario la construcción de la circunvalación. “Esto no significa que renunciemos a la circunvalación. Sigue siendo uno de los principales objetivos de este equipo de gobierno hasta que se consiga sacar el tráfico en su totalidad de las calles centrales del municipio”, ha concluido.