López Miras acercará las bondades del programa CAETRA para la industria de Defensa en Wake Up, Spain!

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la edición de Wake Up, Spain! 2025, en la Casa América en Madrid, conversando con Rafa Navarro, cofundador de Insomnia y editor Disruptores. Rodrigo Mínguez

Las claves nuevo Generado con IA Fernando López Miras presentará el programa CAETRA en la sexta edición de Wake Up, Spain! para destacar el liderazgo de Murcia en la industria de Defensa europea. El grupo de trabajo de Defensa del Comité de las Regiones, presidido por López Miras, se reunirá por primera vez fuera de Bruselas, concretamente en Cartagena el 16 de junio. El programa CAETRA impulsa nuevas líneas como el hub aeroespacial en San Javier y el desarrollo de tecnologías para la reconstrucción, avalado por la Agencia Espacial Europea. La Región de Murcia destaca en el foro por el Plan Industrial 2026-2035, que prevé movilizar 17.000 millones de euros y crear 100.000 empleos industriales.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, intervendrá este martes en la sexta edición del Wake Up, Spain! para trasladar el posicionamiento de la comunidad murciana, a nivel europeo, como una de las regiones que va a la cabeza en el impulso de la industria de Defensa.

Todo ello, a través del programa CAETRA que está siendo ya un referente para otras regiones europeas y del papel que López Miras está desempeñando en Bruselas, como ponente de la primera Estrategia Industrial de Defensa Europea: la hoja de ruta de inversiones industriales y tecnológicas para mejorar las capacidades militares de la Unión Europea.

"El hecho de que el presidente López Miras presida el grupo de trabajo de Defensa del Comité de las Regiones está favoreciendo esa posición de referencia", tal y como destacan fuentes del Ejecutivo murciano.

"De hecho, por primera vez este grupo se va a reunir fuera de Bruselas, en concreto, el próximo 16 de junio sus miembros estarán en Cartagena donde van a poder conocer sobre el terreno, el trabajo que las pymes están desarrollando en este ámbito industrial".

El foro económico Wake Up, Spain! 2026 se prolongará hasta el próximo viernes, situando a Madrid en el centro del debate europeo, con la asistencia de expertos y líderes políticos de primer nivel.

López Miras centrará parte de su intervención en CAETRA: un programa innovador que no deja de evolucionar y abrirse a nuevos sectores. Actualmente, está desarrollando otras dos líneas de trabajo.

Por un lado, el hub aeroespacial en San Javier, donde se va a trabajar todo lo relacionado con las tecnologías satelitales. "Acabamos de recibir el aval de la Agencia Especial Europea para crear un centro de incubación de empresas. Y una línea de desarrollo en el ámbito de la reconstrucción donde vamos a aprovechar la experiencia de todo el proceso de reconstrucción de los terremotos de Lorca, de los que se cumplen ahora 15 años", según destacan las citadas fuentes del Gobierno regional.

Plan Industrial

La Región de Murcia estará representada en el Wake Up, Spain! a través de su presidente, en un momento propicio por la aprobación del Plan Industrial 2026-2035, como motor clave de crecimiento, empleo y modernización. Este plan movilizará casi 17.000 millones de euros, para alcanzar 100.000 empleos industriales.

"Se trata de un plan que apuesta por la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y el impulso a sectores estratégicos de la Región como el agroalimentario, químico o energético", tal y como detallan fuentes del Gobierno de la Región de Murcia.

"En el ámbito de la innovación y la investigación, acabamos de aprobar el anteproyecto de la Ley de Ciencia, una norma que regula la ciencia, la tecnología y la innovación en la Región. Es la mayor reforma del sistema científico en los últimos veinte años".