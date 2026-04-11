El PP recurre al Senado para que el Gobierno fije ayudas para 36.000 apicultores afectados por el coste del gasóleo A

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia Antonio Luengo, sujetando un bote con miel. PP

Las claves nuevo Generado con IA El PP ha presentado en el Senado una moción para reclamar ayudas a los 36.000 apicultores afectados por la subida del gasóleo A, que no está incluido en el actual decreto estatal. La organización COAG alerta de que el impacto económico en el sector apícola supera los 1.050 millones de euros debido al encarecimiento de energía, combustibles y materiales agrícolas. La moción popular propone crear una partida económica para compensar los costes del gasóleo y los plásticos, establecer una mesa de trabajo con organizaciones agrarias y reforzar los controles a la importación de mieles extranjeras. Se propone también reconocer económicamente el servicio de polinización de las abejas y que la futura PAC contemple ayudas directas para garantizar la rentabilidad del sector apícola.

La organización agraria COAG viene alertando del impacto económico que tienen en el sector agrícola los conflictos bélicos que salpican el mapa geopolítico internacional. Los productores apícolas cifran ese impacto en más de 1.050 millones de euros y el Partido Popular ha reclamado ayudas al Gobierno central.

El senador del PP por Murcia Antonio Luengo pide ayudas públicas "para hacer frente a la subida de los costes de producción" y para "garantizar la viabilidad" del sector apícola que genera miles de empleos al año.

Luengo explica que el actual decreto estatal prevé ayudas para el gasóleo B, destinado a maquinaria agrícola, pero deja fuera el gasóleo A que usan los apicultores para sus desplazamientos y traslado de colmenas.

“Es una discriminación injustificada dentro de una actividad que es plenamente agraria”, según sostiene el senador popular. "El Gobierno ha dado un paso claramente insuficiente".

De forma que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Senado una moción que se debatirá en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para aprobar medidas concretas para apoyar a la apicultura porque en plena campaña ha sufrido un "encarecimiento" de "un 20%" en energía, combustibles, fertilizantes o plásticos agrícolas.

Todo ello, a causa de guerras como la que Estados Unidos e Israel promueven en Irán. “No podemos permitir que 36.000 familias apícolas de España, medio millar en la Región de Murcia, queden fuera de las ayudas por un error que ya se cometió en 2022 y que ahora vuelve a repetirse”, lamenta Luengo.

La moción registrada por los populares plantea, entre otras cuestiones, crear una partida económica para compensar el encarecimiento del gasóleo y de los plásticos agrícolas; poner en marcha una mesa de trabajo con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas, así como medidas para frenar la entrada de mieles importadas de baja calidad y reforzar los controles de etiquetado.

Además, el texto propone reconocer económicamente el servicio ecosistémico que prestan las abejas a través de la polinización y defender que la futura Política Agraria Común (PAC) incluya ayudas directas que aseguren la rentabilidad de las explotaciones apícolas.