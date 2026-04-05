La Universidad de Murcia aprueba un nuevo protocolo contra el acoso que incorpora la violencia en entornos digitales

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Murcia aprueba un nuevo protocolo contra el acoso que incluye la violencia en entornos digitales y refuerza el acompañamiento a las víctimas. Se presenta el III Plan de Igualdad 2026-2030, negociado con sindicatos y dirigido tanto al personal docente como al técnico y de gestión, con medidas concretas también para el alumnado. El plan se estructura en seis ejes estratégicos, destacando acciones para promover el liderazgo femenino, la igualdad retributiva y la prevención de la violencia de género. La UMU avanza en la implantación de un sistema de contabilidad analítica y aprueba una nueva oferta de empleo público para 2026 con 113 nuevas plazas docentes.

La Universidad de Murcia avanza en la lucha contra el acoso, reforzando esta materia con un nuevo protocolo, a la vez que ha sacado adelante su tercer Plan de Igualdad 2026-2030.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia (UMU) ha celebrado la última sesión del actual periodo rectoral de José Luján donde se han aprobado dos documentos clave para el futuro de la institución: el nuevo protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y el III Plan de Igualdad (2026-2030).

De esta forma, la UMU refuerza su compromiso con un entorno académico más seguro, inclusivo y equitativo. El nuevo protocolo tiene como objetivo contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia de género dentro de la comunidad universitaria, mejorando la respuesta institucional ante posibles situaciones de acoso.

Entre sus principales novedades destaca su adaptación a la legislación más reciente, como la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual o la Ley 4/2023 de derechos de las personas trans y LGTBI, así como a la normativa universitaria actual.

El documento actualiza el catálogo de conductas, incorporando nuevas tipologías de acoso, como el acoso de segundo orden o la violencia en entornos digitales o refuerza el acompañamiento a las personas afectadas.

Del mismo modo, agiliza los procedimientos eliminando trámites innecesarios y establece mecanismos de evaluación continua que permitirán medir su eficacia y aplicar mejoras.

En la misma sesión se ha informado también sobre el III Plan de Igualdad de la Universidad de Murcia para el periodo 2026-2030, resultado de un proceso de negociación con las organizaciones sindicales CCOO, CESM, CSIF, SIME y UGT, que ha contado con el respaldo unánime de todas las partes.

Este plan está dirigido al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), y se completará con medidas específicas para el alumnado.

Estructurado en seis ejes estratégicos: política universitaria de igualdad; docencia, investigación y transferencia del conocimiento; participación y representación; condiciones de trabajo, promoción profesional y retribuciones; conciliación corresponsable; y prevención de la violencia de género.

El plan incluye acciones concretas destinadas a promover el liderazgo femenino, integrar la perspectiva de género en la docencia e investigación, fomentar el uso del lenguaje inclusivo, mejorar la igualdad retributiva y facilitar la creación de entornos laborales que favorezcan la conciliación y el bienestar del personal.

Su elaboración ha incluido una fase de diagnóstico previa, con la evaluación del II Plan de Igualdad, la recopilación de datos, la identificación de áreas de mejora y la realización de una auditoría, todo ello validado por la comisión negociadora.

El seguimiento del III Plan de Igualdad se llevará a cabo a través de una comisión específica que medirá periódicamente el grado de cumplimiento de las acciones mediante indicadores objetivos, proponiendo las mejoras necesarias en su implementación.

Con estas medidas, la Universidad de Murcia consolida una estrategia integral para garantizar la igualdad de oportunidades, prevenir la discriminación y ofrecer un entorno académico seguro y respetuoso para toda su comunidad universitaria.

En materia económica, el vicerrector de Economía, Antonio Calvo, ha informado de los avances en la implantación del sistema de contabilidad analítica de la UMU, que ya alcanza un 85 % de desarrollo.

Este proyecto estratégico permitirá conocer con precisión el coste real de las actividades docentes, investigadoras y de gestión, contribuyendo a mejorar la eficiencia institucional y la toma de decisiones.

Basado en el modelo impulsado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), este sistema responde, además, a los requerimientos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario en materia de evaluación del uso de los recursos públicos.

La Universidad cuenta ya con una base analítica completa correspondiente al ejercicio 2024, que detalla todos los costes y que por primera vez ha logrado una trazabilidad completa entre nóminas y contabilidad financiera, reforzando así la fiabilidad de la información económica.

Este sistema permitirá calcular indicadores clave para la planificación y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas. La UMU prevé culminar su implantación a lo largo del presente ejercicio, integrándolo como una herramienta cotidiana de gestión estratégica.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la primera fase de la Oferta de Empleo Público de 2026, que contempla la convocatoria de 93 plazas para cuerpos docentes universitarios, catedráticos y profesorado titular, así como 8 plazas de profesorado permanente laboral.

Con el objetivo de rejuvenecer la plantilla, también se convocarán 12 plazas de profesorado ayudante doctor. Estas medidas refuerzan el compromiso de la Universidad de Murcia con la calidad docente e investigadora, la estabilidad del empleo y la renovación generacional de su profesorado.