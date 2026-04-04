Miras vuelve a llevar la cuádriga del emperador Teodosio I El Grande: "Un honor vivir de nuevo este Viernes Santo"

Las claves nuevo Generado con IA Fernando López Miras, presidente de Murcia, volvió a representar al emperador Teodosio I El Grande en la Semana Santa de Lorca, conduciendo una cuádriga por la avenida Juan Carlos I. El desfile forma parte del Paso Blanco, cofradía a la que López Miras pertenece desde su nacimiento y donde ha sido reconocido como mayordomo de honor. La Semana Santa de Lorca es Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2007 por su originalidad y espectaculares desfiles bíblico-pasionales. El vídeo de López Miras dirigiendo la cuádriga se hizo viral en redes sociales, destacando su implicación y la espectacularidad del evento.

"Lorca en el corazón. Un honor vivir de nuevo este Viernes Santo único. Gracias por tanto".

Con esas palabras, a través de su cuenta personal en 'X', el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha valorado su paso por la Semana Santa de Lorca donde se ha vuelto a meter en la piel de Teodosio I 'El Grande', para situarse a las riendas de una cuadriga como un emperador romano.

López Miras ya lo hizo en marzo de 2024 y este Viernes Santo, por segunda vez, cruzó la avenida Juan Carlos I de Lorca al frente de una cuádriga, lanzando besos al público al terminar el recorrido, entre aplausos y vítores: "¡Olé!", "¡Presidente, presidente...!"

Desde el área de comunicación del Palacio de San Esteban se envió a los medios el vídeo del presidente regional con el mensaje que lo corroboraba: "Teodosio I El Grande ha vuelto a conquistar Lorca".

López Miras, este Viernes Santo en Lorca, al frente de una cuádriga.

De esta forma, Fernando López Miras sigue mostrando cariño a la ciudad del sol de la que es oriundo y estrecha lazos con la cofradía del Paso Blanco de la Semana Santa de Lorca de la que es miembro desde que nació, con el que llegó a salir de costalero del Cristo del Rescate en el año 2023 y se le ha reconocido como mayordomo de honor.

La Semana Santa de Lorca está declarada fiesta de Interés Turístico Internacional desde el año 2007, por su arraigo, su puesta en escena y su originalidad con desfiles bíblico pasionales tan espectaculares como el de las cuadrigas romanas.

El vídeo de López Miras con las riendas de una cuadriga, tirada por cuatro caballos, no para de sumar visualizaciones en 'X', convirtiéndose en trending topic su espectacular carrera como Teodosio I El Grande.

En estas fechas de la Semana de Pasión es habitual ver a algunos líderes políticos, dando rienda suelta a su devoción por todo el país, a veces de cofrades, de penitentes, incluso de costaleros, pero lo cierto es que ninguno se arriesga tanto como el presidente murciano que surca la avenida Juan Carlo I controlando a cuatro corceles que cabalgan desbocados por momentos.