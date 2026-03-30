Vox "prohíbe" el burka en los edificios públicos de Molina de Segura con el voto del PP y el PSOE estalla: "Las estigmatizan"

Una mujer con burka, paseando por una calle, en una imagen de archivo. E. E.

Las claves nuevo Generado con IA Vox ha impulsado y aprobado en Molina de Segura la prohibición de prendas que oculten totalmente el rostro, como el burka y el niqab, en edificios públicos. La medida ha contado con el apoyo del Partido Popular, socio de Vox en el gobierno municipal, y afecta principalmente a mujeres musulmanas. El PSOE ha votado en contra y critica que la moción estigmatiza a la comunidad musulmana y responde a una agenda ideológica más que a motivos de seguridad. El gobierno local justifica la medida por razones de seguridad y protección de la dignidad de la mujer, mientras la oposición denuncia división social.

Las políticas xenófobas de Vox siguen sumando victorias en la Región de Murcia, a través del apoyo del Partido Popular en aquellos ayuntamientos donde necesitan a los de Santiago Abascal para gobernar alcaldías.

El partido de extrema derecha logró que el Ayuntamiento de Jumilla vetase la cesión de espacios públicos para actos religiosos de la comunidad musulmana, y este lunes, Vox ha sacado adelante una moción en Molina de Segura para "prohibir" el acceso a dependencias municipales "a personas que porten prendas que oculten totalmente el rostro".

La iniciativa de Vox ha contado con los votos a favor de su socio de gobierno en la Alcaldía, el Partido Popular, y afecta a mujeres que lleven "burka", "niqab" o "cualquier otra vestimenta de efecto equivalente".

El concejal de Seguridad Ciudadana y miembro de Vox, Antonio Martínez Sánchez, sostiene que esta moción "responde a criterios de seguridad" porque en las dependencias municipales "se gestionan expedientes con efectos jurídicos y datos personales sensibles", y los funcionarios deben "identificar con claridad" a los usuarios.

Pero el edil también recalca que la prohibición del uso del burka y del niqab en edificios públicos de Molina de Segura, también responde "a la protección de la dignidad de la mujer".

"En muchos contextos, estas vestimentas representan imposiciones culturales que borran la identidad de la mujer y la apartan del espacio público. Por una sola mujer que se vea obligada a ocultar su rostro, esta moción ya merece la pena”.

Molina de Segura es la cuarta localidad de la Región de Murcia por número de habitantes y "un 11%" de su población es musulmana, según cálculos del PSOE, cuyo grupo municipal ha votado en contra de la moción porque responde a la "estrategia de confrontación y estigmatización" de Vox.

Los concejales del PSOE en el Pleno de Molina de Segura. Cedida

"Se intenta disfrazar de seguridad lo que en realidad es una agenda ideológica sin base ni datos", según ha reflexionado Isabel Gadea, portavoz socialista en Molina de Segura, al tiempo que ha subrayado que "no existe ningún informe" que "justifique" prohibir el burka por la seguridad de edificios públicos.

Gadea sostiene que el PP, con su apoyo a Vox, justifica "un señalamiento" a las mujeres musulmanas. "Y eso no es seguridad. Eso es dividir a los vecinos para tapar su falta de gestión”.

“Defender derechos es proteger a todos. No señalar a nadie. Molina merece un gobierno que una, no que enfrente”, según ha concluido Isabel Gadea.