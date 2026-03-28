Murcia establece transporte y parkings gratuitos con 400 plazas extra durante Semana Santa para evitar colapsos viales

Las claves nuevo Generado con IA Murcia activa un plan especial de movilidad para Semana Santa y Fiestas de Primavera, con transporte público y parkings disuasorios gratuitos. Se añaden más de 400 plazas a la oferta de aparcamiento gracias al nuevo parking de Hacienda junto a Juan Carlos I, facilitando el acceso al tranvía. El transporte público será gratuito los días de mayor afluencia, con refuerzos en seis líneas especiales y lanzaderas desde pedanías hasta el centro. El dispositivo incluye cortes de tráfico, desvíos señalizados, campañas de sensibilización vial y servicios adaptados para personas con movilidad reducida.

Murcia se prepara para unas vacaciones de Semana Santa con el tráfico descongestionando en el centro de la ciudad, con autobuses y tranvía gratuitos, parkings disuasorios sin coste y un refuerzo de las líneas para evitar colapsos en el casco urbano.​

El Ayuntamiento de Murcia ha activado un plan especial de movilidad de gran envergadura para Semana Santa y las Fiestas de Primavera 2026, diseñado para facilitar desplazamientos seguros, eficientes y accesibles durante los días de máxima afluencia.

Este dispositivo integral ofrece alternativas reales al vehículo privado, reduce la congestión en el centro histórico y promueve la sostenibilidad, alineándose con las políticas europeas de descarbonización urbana.​

Desde el Miércoles Santo hasta el domingo posterior al Entierro de la Sardina (12 de abril), los aparcamientos disuasorios serán gratuitos, ampliando la oferta en más de 400 plazas gracias al nuevo aparcamiento de Hacienda en Juan Carlos I, estratégicamente ubicado cerca del tranvía para accesos rápidos al núcleo urbano.

Esta infraestructura pionera permite estacionamiento de gran capacidad para quienes lleguen por la carretera principal, facilitando trasbordos al transporte público.​

El transporte público será gratuito los días 7 y 11 de abril, coincidiendo con el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, jornadas de afluencia masiva.

Se reforzarán servicios con seis líneas especiales y lanzaderas directas desde pedanías como El Palmar, Espinardo o La Arrixaca hacia el centro histórico, recintos feriales y zonas de procesiones, acortando tiempos de viaje hasta en un 80%.​

José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, resalta la ambición del plan: "Desde el consistorio hemos desplegado un dispositivo coordinado para facilitar los desplazamientos en los días de mayor afluencia y ofrecer alternativas reales al vehículo privado".

Añade sobre las novedades: "Los aparcamientos disuasorios serán gratuitos desde el Miércoles Santo hasta el domingo posterior al Entierro de la Sardina, y se verán ampliados en más de 400 plazas la oferta respecto al año pasado. Este año contaremos con 400 plazas adicionales, ya que se incorpora el aparcamiento de Hacienda".​

Muñoz enfatiza la coordinación: "Esta nueva infraestructura va a ofrecer por primera vez estacionamiento de gran capacidad muy cerca del tranvía para quienes accedan a la ciudad por Juan Carlos I".

"Todo este plan ha sido coordinado con los distintos servicios municipales y entidades implicadas en la organización de los eventos, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de desfiles y actividades programadas", afirma​​

El plan incluye cortes de tráfico señalizados con antelación, desvíos comunicados vía app municipal, campañas de sensibilización vial y servicios a demanda nocturnos para conciertos y verbenas.

Se desplegarán más de 50 efectivos de Policía Local, en coordinación con Urbamusa y el Servicio Murciano de Salud para accesos hospitalarios prioritarios, adaptándose a imprevistos como cambios meteorológicos.​

Esta iniciativa consolida éxitos previos, como los planes de Navidad 2025, donde la gratuidad redujo un 35% el uso de coches privados y elevó la satisfacción ciudadana. Murcia se posiciona como referente nacional en movilidad festiva inclusiva, con vehículos adaptados y señalética accesible para personas con movilidad reducida.