El Gobierno de Murcia moviliza 10 millones para proteger a pymes y autónomos del impacto de la guerra de EE UU en Irán

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Murcia destina 10 millones de euros en ayudas para proteger a pymes y autónomos del impacto económico de la guerra en Irán. El paquete incluye medidas como fraccionamiento de tributos, nuevas líneas de crédito, anticipos de liquidez y apoyo a la internacionalización y eficiencia energética. Se beneficiarán pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y empresas exportadoras, con especial atención al sector del transporte y la agricultura. La línea de crédito ofrece hasta 50.000 euros por operación, con devolución en cinco años, y se refuerzan los servicios de asesoramiento y los Certificados de Ahorro Energético.

El Gobierno de la Región de Murcia destinará diez millones de euros a un paquete urgente de ayudas para amortiguar el impacto económico de la guerra que Estados Unidos e Israel promueven en Irán.

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta inyección económica y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, este jueves, se ha ocupado de detallar el paquete de medidas destinado a "mitigar" aquellos efectos del conflicto sobre el incremento del precio de los carburantes y la electricidad, algo que afecta a las familias, así como al sector del transporte por carretera y a los productores agrícolas.

Estas actuaciones, según Ortuño, beneficiarán a pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y empresas exportadoras, entre otros.

El Ejecutivo regional movilizará "inicialmente" diez millones de euros, como escudo económico y social para proteger a los colectivos más perjudicados, con un paquete de medidas que busca garantizar la "liquidez", dar "alivio fiscal" y "apoyo" a la internacionalización, el autoconsumo y la eficiencia energética de empresas, autónomos y en sectores productivos clave para la economía murciana.

Entre las medidas -desgranadas por el consejero de Presidencia- destacan el fraccionamiento de tributos, nuevas líneas de crédito y un mecanismo extraordinario de anticipo de liquidez para el tejido empresarial.

También se pondrán en marcha el ‘cheque Internacionalización’, la línea de ayudas ‘Make-Ayudas’, el refuerzo de los servicios de asesoramiento y promoción empresarial, y programas de apoyo al autoconsumo y la eficiencia energética, así como el impulso de los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

En el ámbito tributario, la mejora de las condiciones para aplazamientos y fraccionamientos afectará, por ejemplo, al impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados y al impuesto sobre sucesiones.

En materia financiera, el Gobierno regional ofrecerá a pymes y autónomos una línea de crédito dotada con dos millones de euros, ampliable hasta cuatro, financiada al 100% y sin coste para las empresas, a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF).

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante un pleno de control. EFE

Cada operación podrá alcanzar hasta los 50.000 euros, con un plazo de devolución de cinco años y un año de carencia. La Comunidad asumirá los intereses generados durante el primer año y los gastos de comisión de estudio, garantizando liquidez inmediata y anticipación ante la posible paralización de mercados estratégicos.

Asimismo, se habilitará un mecanismo extraordinario de anticipo de liquidez, dotado con tres millones de euros, para paliar los efectos del encarecimiento del gasóleo y asegurar la estabilidad financiera y el mantenimiento del empleo.

A través del Instituto de Fomento, se movilizarán 2,55 millones de euros para actuaciones de apoyo a la internacionalización, como el ‘Cheque Internacionalización’, las ayudas a la participación en ferias y la línea ‘Make-Ayudas’.

Por otro lado, se destinarán 1,8 millones de euros a medidas de eficiencia energética y 3,5 millones de euros al fomento del autoconsumo fotovoltaico en pymes de los sectores industrial y terciario, especialmente aquellas con mayor exposición a los costes energéticos.

Finalmente, el Ejecutivo reforzará los servicios de asesoramiento, promoción e información a empresas y fomentará los Certificados de Ahorro Energético (CAE), un instrumento que permite a las empresas traducir su ahorro energético en ingresos mediante la generación y venta de certificados en el mercado.