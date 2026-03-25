El Festival Internacional de Jazz de San Javier contará con Carles Benavent: uno de los mejores bajistas de Europa

Las claves nuevo Generado con IA El Festival Internacional de Jazz de San Javier comenzará el 26 de junio y se extenderá hasta el 24 de julio, con Carles Benavent como uno de sus principales atractivos. La programación incluye actuaciones destacadas de artistas como Camille Thurman, The Brand New Heavies, Paz Mecías y Young Gun Silver Fox. El festival contará con un cartel diseñado por Óscar Mariné y actividades en diferentes escenarios del municipio, consolidando a San Javier como epicentro jazzístico de la Región de Murcia. Carles Benavent liderará un trío junto a Tomasito y Reinal Colón el 15 de julio, y la edición homenajeará la fusión entre jazz, flamenco y tradición española.

La buena música tomará el Mar Menor a partir del próximo 26 de junio. Lo hará de la mano del Festival Internacional de Jazz de San Javier que contará como plato fuerte con Carles Benavent, considerado uno de los mejores bajistas de Europa.

Camille Thurman o el grupo británico The Brand New Heavies serán otros de los conciertos top de una programación que se prolongará hasta el 24 de julio y que ejercerá de gancho turístico como es habitual.

Los primeros artistas confirmados en el certamen se han dado a conocer este miércoles, en el Museo de San Javier, de la mano del alcalde, José Miguel Luengo, y el concejal de Cultura, David López, ​en un acto cargado de expectación para desvelar el impactante cartel diseñado por el reconocido creativo Óscar Mariné.

Por primera vez, este artista murciano plasma su firma en el festival, capturando la esencia del jazz con un estilo vibrante y elegante que promete inundar la Región de Murcia con su promoción.​

El concejal de Cultura, David López, ha avanzado parte de la programación, destacando la trayectoria internacional de los artistas. "Es un aperitivo que nos sirve para abrir boca antes de conocer el menú completo que podremos degustar en ese jardín de las Hespérides que es el Parque Almansa", afirma López, enfatizando la fusión de tradición y modernidad en esta edición.

David López, Concejal de Cultura de San Javier

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El festival, que se extenderá desde el Auditorio del Parque Almansa hasta otros escenarios emblemáticos, arranca con un guiño a la excelencia mundial.

Paz Mecías, aclamado guitarrista y compositor galardonado con premios Grammy, cerrará con broche de oro la velada del 22 de julio. Su presencia garantiza una noche de virtuosismo y emoción, con temas originales y versiones renovadas de su repertorio.​

The Brand New Heavies, la icónica banda británica pionera del acid jazz, actuará por primera vez en la Región de Murcia en la localidad de San Javier. Nacida en Londres en 1985, esta formación fusiona funk, soul, jazz y dance, con éxitos de los noventa que influenciaron a bandas como Jamiroquai, Andrew Levy y Simon Bartholomew.​

Camille Thurman, extraordinaria saxofonista y vocalista neoyorquina, actuará el 4 de julio junto al Darrell Green Quartet. La primera mujer en la Jazz at Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis, siempre pone de relieve su dominio con el saxo que recuerda a leyendas del jazz clásico.​

Young Gun Silver Fox, el dúo de Andy Platts y Shawn Lee, presentará -el 17 de julio- su quinto álbum de estudio Pleasure. Inspirados en Paul McCartney, Steely Dan y Bobby Caldwell, recuperan el sonido west coast de los setenta, con armonías impecables y melodías luminosas.

Grupo de jazz tocando en directo. EFE

El festival rinde homenaje a España con dos citas excepcionales. Carles Benavent, considerado uno de los mejores bajistas de Europa, liderará un trío con Tomasito y Reinal Colón el 15 de julio.

"Un concierto que promete ser inolvidable", según avanza el concejal de Cultura. Benavent fundó Música Urbana en 1975, colaboró con Paco de Lucía durante dos décadas, grabó con Camarón de la Isla y Chick Corea (cuatro álbumes desde 1982), y ha compartido escenario con Pat Metheny o Michael Brecker.​

El invitado especial del cartel será Manuel Lombo (18 de julio). Aquí, jazz y flamenco se entrelazan. El alcalde, José Miguel Luengo, resalta el "compromiso" con la cultura de San Javier: "Marca de la casa. En el mundo hace falta subir el volumen de la buena música y bajar el del ruido".

El regidor elogió la pasión del equipo reunión con Óscar Mariné en FITUR: "Ver a una persona tan consolidada e ilusionada con nuestro cartel da buena nota de lo que hemos creado".​

Luengo también subraya el esfuerzo que hace la organización para que el festival llegue a todos los públicos: "Cultura por tierra, mar y aire, en calles y plazas". El regidor invita a estudiantes del conservatorio a nutrirse de estos maestros: "Podrán ver qué podrán ser capaces de hacer a solo unos metros de sus aulas".

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, este miércoles, en una foto de familia, durante la presentación de los primeros artistas confirmados al festival.

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Las entradas y abonos saldrán a la venta a finales del mes de abril y estarán disponibles en plataformas como Compralaentrada.com, al igual que en ediciones anteriores.

El Festival Internacional de Jazz de San Javier está declarado de Interés Turístico Nacional desde 2018, consolidando a esta localidad del Mar Menor como epicentro jazzístico de la Región de Murcia, con conciertos gratuitos en plazas y una programación que fusiona Norteamérica, Europa y España.

"Esta edición promete superar expectativas, atrayendo a miles de aficionados", según Luengo. Lo hará con un cartel que mezcla leyendas y novedades para otro verano marcado por la pasión musical.