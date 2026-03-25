CCOO y UGT critican al Gobierno de Murcia por "defender" los salarios bajos como "modelo económico"

Las claves nuevo Generado con IA CCOO y UGT critican al Gobierno de Murcia por oponerse a la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional, acusándolo de defender un modelo económico basado en salarios bajos y precariedad. Los sindicatos denuncian el bloqueo de la negociación colectiva en la región, con convenios laborales bloqueados desde hace más de una década. Más de 150.000 trabajadores dependen de la subida del SMI en la Región de Murcia, y los sindicatos advierten que cuestionar su aplicación condena a muchas familias a la precariedad. CCOO y UGT acusan al Ejecutivo murciano de debilitar el diálogo social y de permitir condiciones laborales indignas incluso en sectores financiados con dinero público.

CCOO y UGT de la Región de Murcia denuncian que el Gobierno regional es "contrario" a la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los sindicatos acusan al Ejecutivo autonómico de “defender un modelo económico basado en los salarios bajos, la precariedad y el bloqueo de la negociación colectiva”.

Para ambos sindicatos, la actuación del Gobierno regional no responde a un debate técnico ni jurídico, sino a “una decisión política clara: ponerse del lado de quienes llevan años impidiendo que los salarios suban en la Región de Murcia”.

“Es inaceptable que el Gobierno de una de las comunidades con los sueldos más bajos del país se levante contra el SMI. No es solo una contradicción, es un ataque directo a las personas trabajadoras de esta tierra”, denuncian UGT y CCOO.

Los sindicatos consideran “especialmente grave” que el Ejecutivo asegure defender la negociación colectiva mientras en la Región de Murcia existen convenios bloqueados desde hace más de una década. “Lo que hay en Murcia no es negociación colectiva, es su bloqueo sistemático. Y eso tiene responsables directos”, subrayan.

Actualmente, más de 150.000 personas trabajadoras en la Región dependen de las subidas del SMI. “Cuestionar su aplicación es condenar a miles de familias a seguir viviendo con salarios que no permiten llegar a fin de mes. Es dar la espalda a la realidad social murciana”, advierten.

Asimismo, CCOO y UGT denuncian la “hipocresía insostenible” del discurso del Gobierno regional, que habla de garantizar salarios dignos en los contratos públicos mientras permite precariedad en sectores financiados con dinero público.

“Si de verdad quieren garantizar sueldos dignos, que empiecen aplicándolo en la sanidad privada y en todos los servicios sostenidos con fondos públicos. No se puede financiar precariedad desde la Administración y, al mismo tiempo, dar lecciones de legalidad”, remarcan.

“No se puede exigir fuera lo que no se garantiza dentro. En la Región de Murcia, el dinero público está sosteniendo condiciones laborales que no son dignas”, añaden.

Los sindicatos acusan, además, al Ejecutivo autonómico de “debilitar deliberadamente el diálogo social”, atacando a los agentes sociales y poniendo en riesgo políticas clave contra la pobreza, la desigualdad y la precariedad laboral.

Los convenios

“Cuando un Gobierno permite que los convenios se bloqueen durante años y, además, cuestiona las herramientas que permiten subir los salarios, no está defendiendo la negociación colectiva: está vaciándola de contenido”, señalan.

CCOO y UGT insisten en que esta postura “no es neutral ni técnica”, sino “una toma de partido a favor de un modelo económico que necesita salarios bajos para sostenerse”.

Por todo ello, exigen al Gobierno regional una rectificación inmediata y un cambio de rumbo. “Gobernar no es proteger a una parte, es garantizar condiciones dignas para toda la ciudadanía”.

Subir el SMI en esta Región no es una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia. Porque detrás de cada salario hay una vida, y en Murcia hay demasiadas vidas atrapadas en la precariedad”, concluyen.