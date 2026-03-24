La Autoridad Portuaria de Cartagena y la UPCT formarán a especialistas en operativa y sostenibilidad portuaria

Firma del convenio entre la Autoridad Portuaria de Cartagena y la UPCT.

Las claves nuevo Generado con IA La Autoridad Portuaria de Cartagena y la UPCT han firmado un convenio para impulsar la formación, investigación y divulgación en el ámbito portuario. La primera iniciativa será la Microcredencial Universitaria en Operaciones Portuarias Sostenibles, dirigida a profesionales y personas interesadas, sin requerir titulación previa. El curso abordará aspectos como operaciones portuarias, normativa, control ambiental, descarbonización, economía circular y digitalización de procesos. Esta colaboración refuerza la alianza entre ambas entidades y fomenta nuevos proyectos de investigación y formación alineados con los retos de sostenibilidad en el sector portuario.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han firmado un convenio de colaboración para desarrollar conjuntamente actividades de formación, divulgación, investigación y asesoramiento en el ámbito portuario.

El objetivo es fortalecer la sostenibilidad, la innovación y la transferencia de conocimiento en el sistema portuario español.

La primera acción fruto de este acuerdo será la creación de la Microcredencial Universitaria de Formación Específica en Operaciones Portuarias Sostenibles.

Dirigida a profesionales del sector portuario y logístico, así como a cualquier persona interesada en especializarse en la gestión de los puertos del futuro. No será necesario contar con titulación universitaria previa para inscribirse.

Esta formación permitirá profundizar en el funcionamiento de las operaciones y servicios portuarios, la normativa vigente y los procedimientos relacionados con la actividad diaria, incluyendo aspectos clave como el control ambiental, la descarbonización, la economía circular y la digitalización de procesos.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, y el rector de la UPCT, Mathieu Kessler

La microcredencial, que se impartirá el próximo curso académico, tendrá una carga lectiva de 162,5 horas. Estará dirigida académicamente por la profesora Pilar Jiménez Gómez, responsable de la asignatura "Puertos y Costas" del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPCT.

Además, estará a su vez codirigida por Ana Vanesa Torrente Martínez, jefa de la División de Sostenibilidad de la APC.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, ha destacado que el convenio “refuerza el papel de Cartagena como referente en conocimiento portuario”. “Queremos que Cartagena no solo sea una puerta al Mediterráneo, sino también una puerta al conocimiento, especialmente en materia de sostenibilidad".

"Necesitamos atraer talento, formar a los mejores profesionales y compartir buenas prácticas para avanzar hacia puertos más eficientes y responsables con su entorno”, ha señalado.

Por su parte, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, ha subrayado que la microcredencial permitirá a los participantes “comprender las operaciones portuarias o los trámites administrativos".

Además de "el papel de las distintas instituciones y organismos implicados en el tráfico de mercancías y pasajeros, interpretando la normativa y los procedimientos internos de actuación en el Puerto”, afirma Kessler.

Una colaboración consolidada

El acuerdo refuerza la alianza estratégica entre ambas instituciones y facilitará la conexión entre el talento universitario y la capacidad investigadora de la UPCT con el entorno operativo del Puerto de Cartagena. De este modo, se impulsarán nuevas iniciativas formativas y proyectos de investigación alineados con los retos del sector portuario.

Este convenio se suma a otras líneas de colaboración ya en marcha, como la Cátedra de Medio Ambiente Campus Mare Nostrum, desarrollada junto con la Universidad de Murcia, que en sus diez años de trayectoria ha promovido más de treinta proyectos de investigación relacionados con el entorno portuario y la sostenibilidad.

Además, la UPCT forma parte de la plataforma "Compromiso por el Desarrollo Sostenible del Puerto de Cartagena", impulsada por la Autoridad Portuaria y que reúne a más de 30 organizaciones, empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible del puerto y su entorno.