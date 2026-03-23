López Miras ante el clima de tensión geopolítica: "La Unión Europea tiene que hacerse mayor en políticas de defensa"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante su reunión con responsables de la Agencia Europea de Defensa (AED) en Bruselas

Las claves nuevo Generado con IA Fernando López Miras reclama que la Unión Europea refuerce sus políticas de defensa y cuente con la participación activa de las regiones. El presidente murciano impulsa propuestas para integrar a empresas, universidades y centros de investigación locales en la Estrategia Industrial de Defensa Europea. Murcia destaca su programa Caetra, pionero en crear un ecosistema industrial de defensa y seguridad, como ejemplo de innovación regional. López Miras defiende ante el Comité Europeo de las Regiones la necesidad de integrar la dimensión territorial en las decisiones europeas sobre defensa y seguridad.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha defendido en Bruselas, este lunes, que “la Unión Europea tiene que hacerse mayor en sus políticas de defensa, y para eso tiene que contar con las regiones”.

Estas declaraciones se producen en el acto institucional en el que el jefe del Ejecutivo murciano ha realizado a la Agencia Europea de Defensa (AED), donde ha mantenido un encuentro de trabajo con sus responsables para analizar cómo fortalecer la cooperación y vincular las iniciativas europeas de defensa con la dimensión territorial y local.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la Agencia Europea de Defensa, López Miras ha intervenido en su condición de presidente del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones (CDR), cargo que ostenta desde 2025.

En este ámbito, el presidente murciano ha impulsado propuestas para reforzar el papel de las regiones en la Estrategia Industrial de Defensa Europea, así como en los programas asociados al nuevo paquete comunitario de defensa y seguridad, que busca mejorar las capacidades estratégicas conjuntas de la UE.

López Miras insiste en que la actual situación internacional, marcada por el aumento de las tensiones geopolíticas y la necesidad de reforzar la autonomía europea en materia de seguridad, “obliga a la Unión a ir más allá del debate político y a construir una verdadera política común de defensa en la que las regiones participen activamente”.

En palabras del presidente, “nuestras empresas, universidades y centros de investigación locales son esenciales para desarrollar capacidades industriales sólidas y sostenibles. Desde ellas se puede impulsar la innovación aplicada al ámbito de la defensa”.

En este sentido, el máximo responsable autonómico ha pedido a la Agencia Europea de Defensa “una mayor implicación en la financiación de proyectos regionales que contribuyan al desarrollo de una industria europea más fuerte, competitiva y tecnológicamente avanzada”.

Además, López Miras subraya que Murcia “está preparada para asumir un papel protagonista” gracias a su capacidad de innovación y a la experiencia adquirida con el programa Caetra, pionero en la creación de un ecosistema industrial vinculado al ámbito de la defensa y la seguridad.

“La Región de Murcia se ha adelantado a la estrategia europea. Desde 2022 hemos puesto en marcha Caetra, un programa que reúne a pymes, startups, centros de investigación y empresas tecnológicas para desarrollar soluciones estratégicas aplicables tanto a la defensa como a la seguridad civil", explica López Miras.

El presidente destaca también el hecho de reforzar esta conexión entre los actores regionales y europeos “no solo supone una oportunidad para generar empleo cualificado y atraer inversión, sino también para garantizar que Europa cuente con una industria de defensa propia, sólida y coordinada que reduzca su dependencia externa”.

Comité de las Regiones

Durante su estancia en Bruselas, López Miras ha mantenido diversos contactos con representantes del Comité Europeo de las Regiones y de la Comisión Europea.

Estos contactos se mantienen centrados en el avance de la cooperación multilateral en defensa y en la búsqueda de nuevas vías de participación regional en los programas europeos de innovación dual (civil y militar).

El dirigente murciano ha defendido la importancia estratégica de integrar a las regiones “no solo como observadoras, sino como agentes activos capaces de contribuir con conocimiento y tejido industrial al desarrollo de una Europa más segura y cohesionada”.

El Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, que preside López Miras desde su creación hace un año, tiene como misión garantizar que la dimensión regional y local forme parte de las decisiones y los programas europeos en materia de defensa y seguridad.

Desde esta plataforma, López Miras ha promovido el dictamen “Una industria europea de la defensa fuerte”, presentado ante el Parlamento Europeo, en el que se recogen varias aportaciones murcianas dirigidas a fortalecer la colaboración público-privada y fomentar la investigación aplicada en los territorios.

Con iniciativas como esta visita institucional a Bruselas, el Ejecutivo murciano refuerza su compromiso de posicionar a la Región de Murcia como un socio estratégico dentro del sistema europeo de innovación en defensa, apostando por la especialización tecnológica, el desarrollo industrial y la cooperación internacional.