El Comité de la CHS aprueba una revisión de los mapas de las zonas con riesgo de inundación en la Cuenca del Segura

Las claves nuevo Generado con IA El Comité de Autoridades Competentes de la Cuenca del Segura ha revisado y actualizado los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación para mejorar la prevención en la región. La actualización incorpora datos satelitales, modelos hidrodinámicos avanzados y escenarios climáticos para una gestión más precisa frente a eventos extremos como la DANA. Se han definido nuevos tramos fluviales y zonas de flujo preferente, con restricciones urbanísticas y exigencia de planes de emergencia municipales para proteger a los residentes y ecosistemas. El seguimiento del Plan Hidrológico 2022-2027 incluye medidas como restauraciones fluviales y modernización de regadíos, y requiere que las administraciones faciliten datos sobre la ejecución de obras y planes locales.

El Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Segura (CAC) ha celebrado una reunión de trabajo de alto nivel para revisar la cartografía de la Cuenca del Segura,

Este encuentro se enmarca en las obligaciones derivadas de una directiva de la Unión Europea sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, transpuesta al ordenamiento jurídico español, para fortalecer la resiliencia territorial ante eventos extremos cada vez más frecuentes por el cambio climático como la dana.

La sesión ha estado presidida por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, acompañado por la comisaria de aguas, Ana María Arenas, responsable de la supervisión normativa y administrativa.

También el acto ha contado con el director técnico, Francisco Javier García Garay, experto en modelado hidrológico y análisis de riesgos, y el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García, encargado de la implementación de los planes sectoriales.

Además, han participado representantes de administraciones autonómicas, ayuntamientos clave de la región y otros organismos técnicos, lo que subraya el carácter colaborativo de estas decisiones, vitales para la protección de más de 2 millones de habitantes en la demarcación.​

Revisión de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación

De esta manera, los miembros del comité han analizado de manera detallada el proceso de revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Segura.

A su vez, alineado con la normativa estatal sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, correspondiente al tercer ciclo de planificación (2027-2032).

Estos documentos representan herramientas técnicas fundamentales que no solo identifican las zonas con mayor probabilidad de sufrir inundaciones, sino que también orientan las actuaciones preventivas destinadas a salvaguardar la vida humana, los bienes materiales, la actividad económica y el medio ambiente.

En la cuenca del Segura, históricamente afectada por episodios como las DANA de 2019, esta actualización incorpora datos satelitales avanzados, modelos hidrodinámicos de última generación y escenarios climáticos que permiten una planificación más precisa y efectiva para evitar daños futuros.​

Durante la reunión también se ha informado exhaustivamente sobre la revisión y definición de la cartografía de las zonas de flujo preferente, asociadas a diversos tramos fluviales ubicados en las áreas de riesgo potencial significativo de inundación de la demarcación del Segura.

Estas zonas, definidas como corredores naturales prioritarios para el desagüe en caso de avenidas, son esenciales para evitar la desviación de flujos hacia áreas urbanas o agrícolas.

Este trabajo técnico se basa en los mapas de peligrosidad por inundación con periodo de retorno de 100 años, validados mediante simulaciones 2D y datos LiDAR.

Ha sido sometido a un riguroso proceso de consulta pública previo de 6 semanas, conforme al Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 903/2010 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación.

En este período se recibieron cinco alegaciones formales, de las cuales algunas eran únicamente informativas o se referían a cuestiones ajenas al tema a tratar.

Tras un análisis técnico exhaustivo por parte de expertos de la CHS, no se han introducido modificaciones en la delimitación final.​

Nuevos tramos fluviales

De este modo, los nuevos tramos de origen fluvial que se incorporan al catálogo oficial son continuaciones de cauces ya existentes, como la rambla de Béjar (en su tramo murciano-almeriense) o la rambla de Nogalte (clave en la comarca del Almanzora).

Así como la rambla del Miedo (afectada por crecidas pasadas), y un tramo sin nombre oficial en el municipio de Cox (Alicante), zona de alta actividad agrícola.

El resto de cauces se localizan en áreas urbanas y periurbanas críticas: San Pedro del Pinatar (Mar Menor), San Cayetano, El Mirador, La Colonia y Los Camachos (Murcia capital), además de dos tramos cercanos a los núcleos urbanos de San Javier y Los Alcázares, en el corazón del Campo de Cartagena.

Estas delimitaciones implican restricciones en urbanismo y obligan a planes de emergencia municipales actualizados, contribuyendo a la protección de miles de residentes y ecosistemas litorales sensibles.​

Finalmente, el comité ha abordado el seguimiento detallado de los trabajos vinculados a la elaboración y desarrollo del programa de medidas del vigente Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura (2022-2027).

Este es un instrumento fundamental para asegurar la gestión sostenible de los recursos hídricos, restaurar el buen estado ecológico de las masas de agua (superficiales y subterráneas) y reforzar el territorio frente a fenómenos extremos como sequías duraderas o lluvias torrenciales.

Entre las medidas destacadas aparecen: restauraciones fluviales, modernización de regadíos y campañas de sensibilización ciudadana.

En relación con esto, se ha manifestado la necesidad urgente de que las administraciones autonómicas y municipales faciliten datos precisos sobre el grado de ejecución de actuaciones bajo su competencia exclusiva, como obras de encauzamiento o planes locales de emergencia.

Este seguimiento es clave para cumplir los objetivos de la Directiva Marco del Agua.