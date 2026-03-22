El PSOE denuncia que el PP "bloquea" el debate de un bono regional con "tarifa plana" para el transporte público en Murcia

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE acusa al PP de bloquear en la Asamblea Regional el debate sobre un bono de transporte público regional con tarifa plana en Murcia. Murcia es la única comunidad autónoma peninsular sin un título de transporte de validez autonómica, lo que agrava los problemas de movilidad y encarece los desplazamientos. La propuesta del bono buscaba fomentar el uso del transporte público, aliviar el gasto familiar en gasolina y reducir la contaminación en áreas urbanas como Murcia y Cartagena. El PSOE denuncia que el Gobierno regional no ha adoptado medidas estructurales ante la crisis energética y mantiene políticas que no incentivan alternativas sostenibles al coche privado.

En el último pleno de la Asamblea Regional, marcado por la tensión política, el PSOE ha denunciado que el PP "bloquea" el debate de una moción socialista para implantar un bono de transporte público regional "con tarifa plana".

Esta maniobra, deja a la Región de Murcia como la única comunidad autónoma peninsular sin un título de viaje de validez autonómica, agravando los problemas de movilidad en un contexto de crisis energética global.​

El diputado socialista Miguel Ortega Bono, impulsor de la propuesta, ha denunciado la táctica del PP como un intento de silenciar debates incómodos.

"Si hoy se hubiera aprobado nuestra moción para crear un bono de transporte público regional con tarifa plana, la ciudadanía de la Región tendría más dinero en sus bolsillos y menos dinero que pagar en gasolina", ha afirmado categóricamente Ortega durante la sesión.

Tranvía llegando a su parada. EFE

Esta declaración subraya la urgencia de medidas prácticas ante el encarecimiento del petróleo, impulsado por conflictos internacionales que han disparado los precios en los surtidores.​

La iniciativa del Grupo Socialista buscaba resolver un problema estructural en la Región de Murcia, donde tras 30 años de gobiernos del PP, el transporte público no se posiciona como una opción viable para la mayoría de la población.

Según Ortega, "no hay una sola persona en esta Región que encuentre en el transporte público su principal medio para la movilidad".

La propuesta no solo promovería un uso más eficiente de los recursos públicos, sino que también generaría beneficios ambientales, como una mejora en la calidad del aire en núcleos urbanos congestionados como Murcia capital o Cartagena.​

Este bloqueo no es un hecho aislado. El PP ya recurrió a la misma estrategia el pasado 11 de febrero para evitar el debate de otra moción defendida por el mismo diputado Ortega, que proponía medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda en la Región.

"El Partido Popular ha descubierto la vía para silenciar cualquier debate en esta cámara que no le interesa", ha criticado el parlamentario socialista, recordando que estas prácticas limitan el rol fiscalizador de la Asamblea y privan a los murcianos de soluciones reales a sus problemas cotidianos.​

En el actual panorama de incertidumbre económica mundial, marcado por la guerra en Europa del Este y sus repercusiones en los mercados energéticos, el bono transporte representaría un alivio directo para las familias.

Ortega ha enfatizado que "la ciudadanía de la Región de Murcia padece las consecuencias del encarecimiento del petróleo y se arruina para poder llenar el depósito del coche".

Bajo la crisis energética, el Gobierno de López Miras no ha implementado medidas estructurales para proteger a los ciudadanos, optando por políticas inertes que no abordan la dependencia del vehículo privado ni fomentan alternativas sostenibles.​

El bono regional, con su tarifa plana accesible, incentivaría el uso masivo del transporte público interurbano y metropolitano, reduciendo emisiones de CO2 y descongestionando carreteras clave como la A-30 o la RM-19.

Pasajeros en el autobús. EFE

Además, alinearía a Murcia con el resto de comunidades limítrofes, como Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha, que ya ofrecen bonos similares con descuentos significativos para jóvenes, familias numerosas y usuarios frecuentes.

Esta ausencia prolongada del sistema autonómico ha sido calificada por Ortega como un "problema endémico" que el PSRM pretende corregir de inmediato.​

"Hoy podríamos poner a López Miras a trabajar de una vez por todas", ha concluido el diputado Ortega, reafirmando el compromiso del Partido Socialista en la región.

"No nos callarán. Desde el Grupo Parlamentario Socialista seguiremos impulsando todas las iniciativas necesarias para mejorar la vida de la gente, a pesar del bloqueo sistemático del PP en la Asamblea Regional y de la inacción y mala gestión del PP en el Gobierno regional".

Esta postura refleja la determinación del Partido Socialista de la Región de Murcia de continuar presionando por políticas progresistas en beneficio de los murcianos, incluso ante obstáculos institucionales