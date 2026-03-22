La guerra geopolítica frena naves logísticas en Murcia, pero revaloriza 36.000 m² vacantes por el boom del nearshoring

Las claves nuevo Generado con IA La guerra en Oriente Medio está paralizando nuevos desarrollos logísticos en Murcia y encareciendo el stock existente de naves debido al aumento de costes de construcción y energía. Solo el 43% del suelo logístico urbanizable en los principales mercados presenta viabilidad económica real, lo que limita la expansión y pone el foco en las naves ya construidas. Murcia cuenta con 900.000 m² de inventario logístico, de los que 36.000 m² siguen vacantes, y la escasez de oferta eleva los precios del suelo y las valoraciones prime. España refuerza su posición como puerta de entrada a Europa en medio de la disrupción global de rutas marítimas, atrayendo interés por su conectividad y capacidad logística.

La guerra en Oriente Medio está paralizando los nuevos desarrollos logísticos en Murcia y revalorizando el stock existente de naves, en un contexto donde España emerge como puerta estratégica de Europa ante la disrupción global de rutas marítimas.

Esta es la principal conclusión del informe The Logistics Property Telescope 2026 de EY, que destaca cómo los operadores logísticos priorizan activos ya construidos para captar el auge del nearshoring y evitar los sobrecostes de construcción.​

La presión de los costes de construcción y los precios energéticos al alza, por el conflicto que han iniciado Estados Unidos e Israel sobre Irán, condicionan profundamente el desarrollo logístico en España y refuerzan el atractivo de los activos ya ejecutados en el mercado.

El pipeline logístico ha crecido un 13% interanual, sumando 1,5 millones de metros cuadrados, pero hasta 5,6 millones de metros cuadrados resultan inviables en la actualidad debido a la incertidumbre económica y la escalada de precios.

Solo el 43% de los 23,3 millones de metros cuadrados de suelo logístico urbanizable en los principales mercados presenta viabilidad económica real, lo que frena drásticamente la expansión futura y pone el foco en el inventario existente.

Bloques de edificios en construcción. EFE

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En este escenario, Murcia se encuentra en una posición clave con 900.000 metros cuadrados de inventario logístico total, de los cuales 36.000 metros cuadrados permanecen vacantes, equivalentes al 4,0% del stock regional.

El crecimiento de este mercado estará directamente condicionado por el impacto de la guerra en los costes de construcción y la energía, un contexto que revaloriza precisamente este stock disponible para ocupación inmediata.

La actividad en Murcia mostró un dinamismo más moderado en 2025, con un volumen de inversión de 965.000 euros, que representó apenas el 0,1% del capital logístico transaccionado a nivel nacional, reflejando el cuidado de los inversores.​

Las rentas en la región también se han moderado respecto a ejercicios anteriores, situándose la renta prime en 4,4 euros el metro cuadrado al mes mientras que las yields prime se estabilizan en el 6,50%, con un recorrido limitado para nuevas compresiones debido a la incertidumbre macroeconómica.

Como resultado, las valoraciones prime alcanzan los 810 euros por metro cuadrado, y el suelo continúa encareciéndose por la escasez de oferta, con precios que rondan los 120 euros el metro cuadrado en las ubicaciones más consolidadas.

Esta tendencia beneficia a las naves ya construidas, que permiten a los operadores atacar rápidamente oportunidades de nearshoring sin asumir riesgos de sobrecostes ni demoras en la cadena de suministro.​

España adquiere una ventaja diferencial en medio de la disrupción de las rutas marítimas globales provocada por las tensiones en Oriente Medio: no es solo un mercado de destino final, sino una auténtica puerta de entrada a Europa.

Como único gran país industrial europeo con doble fachada marítima, ofrece conexión natural con el Norte de África, América y las rutas comerciales Asia-Europa.

Los flujos marítimos acceden así antes al sur de Europa, posicionando a España como first port of call, una capacidad que Polonia no puede igualar por su orientación terrestre y que Italia cubre solo parcialmente debido a su exposición en el Mediterráneo oriental.​

Esta realidad acelera procesos como el nearshoring, el friend-shoring y el refuerzo de inventarios de seguridad, consolidando la logística como una infraestructura esencial

En España, existen 2.211.000 metros cuadrados de superficie alquilable de naves logísticas disponibles para ocupación inmediata, un stock que la guerra ha puesto en valor especialmente para operadores de distribución anticíclicos.

Además, 1,1 millones de metros cuadrados construidos en los últimos cinco años aún no absorbidos mantienen recorrido comercial, sumados a otros 1,1 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable anterior que ganan atractivo al mitigar riesgos de nuevas construcciones.​

Tras un periodo de crecimiento excepcional, el mercado logístico entra en una fase de normalización donde priman la ejecución, la calidad del activo y la conectividad.

La inflación se modera respecto a 2024, pero se mantiene por encima del objetivo de los bancos centrales, con previsiones del 3,4% en 2025 y 3,5% en 2026, junto al riesgo de tensiones energéticas que retrasen las bajadas de tipos. La logística se beneficia de la indexación de rentas.

Vista del escaparate de inmobiliaria. EFE

En términos de demanda, 2025 confirma una evolución desigual: el centro de España registró 1.002.000 metros cuadrados (+0,3%), impulsado por relocalizaciones, Cataluña redujo su contratación a 596.000 metros cuadrados (-14,5%); y Valencia destacó como el único gran mercado al alza con 340.000 metros cuadrados (+6,3%).

Las dinámicas de vacancia muestran diferencias: en el centro de España, la tasa bajó del 10,3% al 9,5% pese a más stock vacío; Cataluña ajustó al 3,7% por poca nueva oferta; y Valencia se sitúa en el 0,8% tras entregas recientes. Todo apunta a un mercado tensionado por la falta de producto adecuado y viable económicamente.​

En inversión, el contexto global de 2025 estuvo marcado por mayor selección de capital hacia Estados Unidos. No obstante, España mantiene un posicionamiento defensivo en Europa, respaldado por una economía de servicios (76% del PIB) y fondos Next Generation.

La inversión logística alcanzó 1.700 millones de euros (+4%) en 2025, el 10% del total inmobiliario. La financiación sigue activa, con 1.300 millones de euros concedidos en 2025, y una demanda potencial de 6.300 millones de euros para 2026-2028 en proyectos con usuarios comprometidos.​